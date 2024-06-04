Новые топ-резервисты. «Зениту» нужен требл на 100-летие, вышли на российский рынок

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вчера, 15:25

Хотят собрать глубокий состав.

Этот сезон показал, что не хватает ротации

Прошедший чемпионат для «Зенита» — самый парадоксальный. Петербуржцы взяли Суперкубок, Кубок страны и чемпионство – при этом на деле команда преодолевала такие проблемы, с которыми не ещё сталкивалась в эпоху при Семаке.

Весной «сине-бело-голубых» лихорадило настолько сильно, что к заключительному туру на 1-м месте шло «Динамо» – и только провал москвичей с «Краснодаром» позволил «Зениту» продолжить гегемонию.

Этот отрезок выпал петербуржцам вовремя. В клубе поняли, что состав нуждается в обновлении. Легионерам всё тяжелее находить мотивацию – даже не в оптимальной форме они сильнее конкурентов, поэтому и требования к себе постепенно снижаются. Плюс нет надёжного плана Б, если не работают оптимальные сочетания – некому было взять на себя завершение, когда пропало голевое чутьё Кассьерры.

В следующем году «Зенит» будет праздновать 100-летие. Такую дату в клубе настроены встретить по-настоящему ярко – и будут снова бороться за все трофеи. Для этого нужно поработать над глубиной состава.

Потеря Кругового, вопросы к качествам Сергеева, Сутормина и Чистякова

Вопросы есть не только к лидерам (их начали решать зимой, привезя новых легионеров). Ощутимо проседает подбор игроков на скамейке. Алексей Сутормин на определённых отрезках даже был лидером «Зенита», Чистяков часто появлялся на поле, когда вылетал кто-то из основной связки центральных защитников. При этом оба в прошедшем сезоне уже выпали из стартовой обоймы, получали куда меньше игровой практики – отсюда и зимняя аренда в «Сочи». В сезон, когда ставки ещё выше, вряд ли им начнут доверять больше.

Помимо этого, потеряли Данила Кругового – на флангах обороны тоже сложилась сложная ситуация. На левом фланге железобетонный первый выбор для Семака – Дуглас Сантос. Только единственным сменщиком был Данил – и он перешёл в ЦСКА . На противоположной бровке – Караваев (основной) и Марио Фернандес. Оба подвержены травмам, у последнего дополнительный фактор риска – возраст (дольше набирает форму, не факт, что сможет её поддерживать).

Такая же проблема образовалась на острие (забавно, что при этом в обойме – 3 профильных нападающих). Матео Кассьерра наладил реализацию, но всё ещё пугает нестабильностью. Если опять случится провал, как весной, это уже может оказаться фатально. При этом у Ивана Сергеева не идёт игра, конкуренцию он проиграл и роль сменщика выполняет не так эффективно. Изидор тоже не тянет на голеадора. Остаётся выходить на рынок.

Новый Дзюба

Несколько кандидатов лежат на поверхности – есть и первые плоды поиска. На радары «Зенита» попал Александр Соболев. Сообщалось, что петербуржцы всерьёз рассматривали вариант с подписание нападающего «Спартака», но затем появилось опровержение. В контракте футболиста с москвичами прописана сумма отступных в 30 млн евро для российских клубов. «Красно-белые» готовы снизить запросы до 20-22 миллионов – при этом на продажу Александра должен ещё согласиться новый главный тренер клуба Деян Станкович. И контракт игрока до 2026 года позволяет «Спартаку» вести переговоры с позиции силы.

Соболев выдал слабый сезон. Но надо учитывать, что от него требовали на поле – Абаскаль пытался слепить из страйкера, игрока штрафной форварда-универсала. Если уж результативность Холанда от таких модификаций проседает, что говорить о российском исполнителе? Де-факто, это и мешало Александру сконцентрироваться на завершении. Это по-прежнему топ-форвард для РПЛ , когда речь заходит о верховых единоборствах и игре в чужой штрафной.

Другое дело, что на выдвинутые требования «Зенит» не пошёл бы, а другие гранды, скорее всего, последуют примеру «красно-белых».

Переговоры с Миранчуком

Привлекательный лот на российском рынке – Антон Миранчук. У полузащитника истекает контракт с «Локомотивом», «красно-зелёные» не смогли согласовать новый – поэтому хавбек может достаться «сине-бело-голубым» бесплатно. Тем более в составе его, по последним данным, хочет видеть лично Сергей Семак. Сообщается, что условия обсуждаются не меньше недели – сейчас в переговорах наступила пауза.

Вопрос – на какой позиции из полузащитника удастся выжать максимальную пользу. Антон хорош в качестве «десятки», Галактионов также использовал его как вингера. При этом на флангах атаки у «Зенита» достаточно глубины. А в «десятке» нет необходимости в структуре «4-3-3» и схеме с тремя центральными защитниками. Перестраиваться под хавбека вряд ли станут. Но и в глухой запас усаживать Антона недальновидно.

Конкурентам нужно противостоять – иначе пропасть в классе только вырастет

Независимо от решений по двум россиянам ясно, что «Зенит» проведёт межсезонье активно, новичков будет немало. В такой обстановке крайне тяжёлое положение у конкурентов. «Динамо» и так смазало концовку, самостоятельно упустив чемпионство. «Краснодар» испортил впечатления первыми играми при Мусаеве – тоже сами теряли очки и позволили вернуться в гонку «Динамо».

Сейчас команды будут искать баланс (те же «быки», возможно, сделают шаг назад для перестройки) – но на фоне «Зенита», который готовится к летнему штурму на рынке, от конкурентов требуется больше. Придётся искать возможность для таких же топ-трансферов – иначе «сине-бело-голубые» в погоне за треблом лишь увеличат пропасть в классе. А она и так позволяет петербуржцам оставаться на вершине – при всех проблемах.