Нападающий сборной Венесуэлы Серхио Кордова покинул «Сочи». Срок действия арендного соглашения игрока с клубом истёк.
Кордова перешёл в «Сочи» из «Альянспора» зимой этого года. За российский клуб 26-летний форвард провёл 11 матчей, в которых отметился голевой передачей.
до этого тренировал сборную Колумбию.
Самый красивый футбол что я видел в исполнении Аргентины,
это футбол Пекермана. И у Колумбии игра при нем была огонь.
Только его командам не хватало характера. И как следствие не было трофеев.
до этого тренировал сборную Колумбию.
Самый красивый футбол что я видел в исполнении Аргентины,
это футбол Пекермана. И у Колумбии игра при нем была огонь.
Только его командам не хватало характера. И как следствие не было трофеев.