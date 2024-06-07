«Сочи» покинул нападающий сборной Венесуэлы

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сегодня, 14:04

Нападающий сборной Венесуэлы покинул «Сочи». Срок действия арендного соглашения игрока с клубом истёк.

Кордова перешёл в «Сочи» из «Альянспора» зимой этого года. За российский клуб 26-летний форвард провёл 11 матчей, в которых отметился голевой передачей.