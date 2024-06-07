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«Сочи» покинул нападающий сборной Венесуэлы

сегодня, 14:04

Нападающий сборной Венесуэлы Серхио Кордова покинул «Сочи». Срок действия арендного соглашения игрока с клубом истёк.

Кордова перешёл в «Сочи» из «Альянспора» зимой этого года. За российский клуб 26-летний форвард провёл 11 матчей, в которых отметился голевой передачей.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:32
Когда аргентинец Пекерман принял сб.Венесуэлы, он здорово помог и клубному футболу этой страны в развитии.
до этого тренировал сборную Колумбию.
Самый красивый футбол что я видел в исполнении Аргентины,
это футбол Пекермана. И у Колумбии игра при нем была огонь.
Только его командам не хватало характера. И как следствие не было трофеев.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 15:18
Самое важное, что гл.тренер остаётся. Смог с легионерами сделать симпатичную команду, сделает и с меньшим их количеством. Удачи, Сочи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:19
В ФНЛ другой лимит, придётся со многими проститься...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:08
Приличные ребята из Венесуэлы, разнообразили игру...
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