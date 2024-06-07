Команды Неймара, Фалькао и Чичарито вылетели с Кингс чемпионата мира

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сегодня, 18:58

Завершились матчи 1/4 финала Кингс чемпионата мира. В поединках зафиксированы следующие результаты:

Limon FC (команда Арды Турана) – Porcinos FC – 3:4

xBuyer Team – Los Troncos FC – 9:4

Saiyans FC – Olimpo United (команда ) – 4:3

Furia F.C. (команда и Фалькао) – G3X FC – 3:5