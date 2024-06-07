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Команды Неймара, Фалькао и Чичарито вылетели с Кингс чемпионата мира

сегодня, 18:58

Завершились матчи 1/4 финала Кингс чемпионата мира. В поединках зафиксированы следующие результаты:

Limon FC (команда Арды Турана) – Porcinos FC – 3:4

xBuyer Team – Los Troncos FC – 9:4

Saiyans FC – Olimpo United (команда Хавьера Эрнандеса) – 4:3

Furia F.C. (команда Неймара и Фалькао) – G3X FC – 3:5

Кингс Лига — медиафутбольный турнир, который основал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике. Кингс ЧМ — более масштабная ее версия. В первом розыгрыше принимают участие 20 команд из испанской и мексиканской Кингс Лиги, а также 12 приглашенных команд со всего мира – из Франции, Бразилии, Великобритании, Италии, Саудовской Аравии, Украины и других стран.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:40
Почему Дзюбу не пригласили?
drug01
drug01
сегодня в 20:05
Вот такие звёздные игроки не могли помочь!!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:46
Непонятно что за Лига и непонятно какой трофей и какой рейтинг....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:41
Если можно так выразится - "Суррогат ЧМ"...)))
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