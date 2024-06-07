Команды Неймара, Фалькао и Чичарито вылетели с Кингс чемпионата мира

Завершились матчи 1/4 финала Кингс чемпионата мира. В поединках зафиксированы следующие результаты:
Limon FC (команда Арды Турана) – Porcinos FC – 3:4
xBuyer Team – Los Troncos FC – 9:4
Saiyans FC – Olimpo United (команда Хавьера Эрнандеса) – 4:3
Furia F.C. (команда Неймара и Фалькао) – G3X FC – 3:5
Кингс Лига — медиафутбольный турнир, который основал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике. Кингс ЧМ — более масштабная ее версия. В первом розыгрыше принимают участие 20 команд из испанской и мексиканской Кингс Лиги, а также 12 приглашенных команд со всего мира – из Франции, Бразилии, Великобритании, Италии, Саудовской Аравии, Украины и других стран.