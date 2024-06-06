Прощание с Роналду, Модричем и Де Брюйне. На Евро-2024 завершится футбольная эпоха

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сегодня, 12:07

Последний кубок Европы для мегазвёзд.

Глава РФС сказал, что россияне теряют интерес к европейскому футболу. Вряд ли. Понятно, что многие персональные фанаты Роналду, Модрича и Крооса не смогут увидеть вживую своих любимцев со стадионов в Германии, как случилось бы в случае участия сборной Карпина в финальной части Евро. Но это не значит, что люди не посмотрят прощальный континентальный турнир для футбольных кумиров детства и юности. Уходит эпоха, видно по фамилиям легенд, для которых кубок станет лебединой песней.

Криштиану Роналду, 39 лет

Часто встречаются сравнения Криштиану с Руни, который на полгода моложе Роналду. Португалец выглядит намного свежее, чем британец. Двигается на поле хуже, чем раньше, но даже в 39 лет постарается улучшить рекорд по голам в составе сборной Португалии. А вот до ЧМ -2026 вряд ли дотянет, ведь вечная невеста Роналду сообщила – следующий сезон в клубном футболе может оказаться последним для легенды. Даже одержимых побеждает время.

Лука Модрич, 38 лет

Хорват на полгода моложе, чем Роналду, но намеревается сыграть на ЧМ -2026 в составе сборной Хорватии. Такой план, если не помешают травмы. Но до Евро-2030 не дотянет. Уже сейчас Модрич перешёл в резерв «Реала», что не мешает ему наслаждаться новыми победами. Сборная Хорватии тоже не подвела в Катаре, сыграли в полуфинале турнира, заняли третье место, обыграв сенсационных марокканцев. Модрич – футбольный мозг команды Далича.

Кевин Де Брюйне, 32 года

Скоро Кевину стукнет 33 года. Вчера хавбек сыграл сотый поединок за сборную Бельгии, помог своим голом обыграть Черногорию. На юбилее были жена и дети, с которыми Де Брюйне сейчас обсуждает будущее. Кевин не скрывает, что получил приглашение из Саудовской Аравии. Если можно будет за два года удвоить семейный капитал после 15 лет в большом футболе, то бельгиец не откажется. Осталось красиво выступить на Евро-2024, чтобы завязать со сборной.

Антуан Гризманн, 33 года

Лучший ассистент в истории сборной Франции – моложавый мужчина. Гризманн неплохо держится, у него крепкий и выносливый организм. Но даже в «Атлетико» понимают, что надо искать французу замену, пока не рванул в США , где у него много друзей в иных видах спорта, вроде баскетбола. Аргентинец Альварес может стать новым лидером «матрасников», а Гризманн готовится к последнему в жизни Евро. Антуан – ключевой футболист фаворита турнира.

Тони Кроос, 34 года

Остальные будут торговаться со временем, а Кроос поставил точку. На Евро-2024 отправится бывшим футболистом «Реала». Завершает карьеру, пока его можно назвать элитным игроком. Правильное решение для семьи и психологического состояния немца. Приятно перевернуть страницу с кубком чемпионов в руках, даже если это шестая победа, эмоционально не такая свежая, как предыдущие. Посмотрим на Крооса в сборной Германии, ведь вернулся по просьбе дедушки и брата.

Кайл Уокер, 34 года

Конечно, Кайл не фигура такого масштаба, как Роналду и Модрич. Но ветеран «Манчестер Сити» выигрывал Лигу чемпионов, много раз покорил АПЛ . Правильно сделал, что ушёл из «Тоттенхэма», ведь в составе «шпор» оставался без трофеев. У сборной Англии тоже не густо с победами в финалах, но физически крепкий Кайл попробуют помочь Саутгейту. Однако у него есть достойный конкурент. Александер-Арнольд попробует вытеснить Уокера за пределы основы.

Роберт Левандовски, 35 лет

Подозреваем, что новым организаторам вручения «Золотого мяча» хватит ума отдать приз за год пандемии Левандовски. Роберт был однозначным фаворитом, выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, по пути разбив «Барселону» 8:2. Сейчас организаторы уникального вечера – Флик и Левандовски, за каталонцев. Последний сезон Роберту не удался, как и всей команде. Зато на Евро-2024 будет прощальная гастроль со сборной Польши на континентальных турнирах.

Кеплер Лаверан Пепе, 41 год

Вечный защитник сборной Португалии – свыше 130 поединков за спиной, отправляется на прощальный крупный турнир для сборных. Понятно, что Пепе может оказаться на скамейке, поскольку есть молодые сильные конкуренты. Диаш из «Манчестер Сити» и Силва из «Бенфики» ближе к основе. Но Пепе это легенда португальского футбола. Бразилец стал вожаком европейской сборной, помог выиграть Евро-2016. Будет играющим тренером на кубке в Германии.

Оливье Жиру, 37 лет

Ещё один чемпион мира в списке, как Гризманн и Кроос. Но не чемпион Европы, как Пепе и Роналду. Жиру всегда недооценивали, ведь рядом был опальный Бензема – форвард уровня «Золотого мяча». Но Дешам выиграл на ЧМ -2018 с Оливье, который подыгрывал напарникам, засунув подальше собственное эго голеадора. Жиру хорош, что доказал не только в клубах АПЛ , но и в составе «Милана». Ветеран покинул Серию А, будет играть в американской лиге.

Мануэль Нойер, 38 лет

Немец не отдаёт своё место в основе великолепному голкиперу Тер Штегену. Нагельсманну приходится мирить двух ветеранов с характером. Мануэль на шесть лет старше, поэтому для него Евро-2024 точно будет прощальным континентальным кубком. Или ещё в 40 лет попробует сыграть на ЧМ -2026? В любом случае подходит в список великих ветеранов, с которыми многие немецкие фанаты простятся вживую со стадионов именно в ближайшие недели.

Илкай Гюндоган, 33 года

Капитан сборной Германии выиграл с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов, прежде чем перейти в клуб, где сделать это будет сложнее. Но даже «Барселона», если бы прошла ПСЖ , имела шанс на финал против знакомого «Реала». Флик попробует навести порядок без огромных трансферных бюджетов. А Нагельсманн доверяет умному турецкому парню из Гельзенкирхена. На финальном для них кубке Кроос и Гюндоган передадут свой опыт молодым Вирцу и Мусиале.

Нголо Канте, 33 года

Ура, вернулся в сборную Франции! Даже суровая тётя Джуд – бывшая жена Джибриля Сиссе, не сумела загнать улыбчивого Нголо так далеко в пустыню зарабатывать миллионы, чтобы Дешам потерял интерес к игре великолепного полузащитника. Канте не тот, что на пике формы в «Челси» и сборной Франции, но приятно будет увидеть на скамейке знакомую улыбку. Канте не похож на других суперзвёзд футбола, скромник заслужил место в мощной заявке Франции.