Роналду прибудет в расположение сборной Португалии после недельного отпуска

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вчера, 23:32

Нападающий клуба «Аль-Наср» не сыграет в первом контрольном матче сборной Португалии перед Евро-2024.

Португальцы встретятся с Финляндией, но Роналду прибудет в расположение национальной команды после недельного отпуска. Игрок получит право отдохнуть после завершения сезона в Саудовской Аравии.

Футболист команды «Аль-Хиляль» , как и Роналду, прибудет в расположение сборной Португалии в следующие выходные.