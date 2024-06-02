Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныЕвро-2024

Роналду прибудет в расположение сборной Португалии после недельного отпуска

вчера, 23:32

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не сыграет в первом контрольном матче сборной Португалии перед Евро-2024.

Португальцы встретятся с Финляндией, но Роналду прибудет в расположение национальной команды после недельного отпуска. Игрок получит право отдохнуть после завершения сезона в Саудовской Аравии.

Футболист команды «Аль-Хиляль» Рубен Невеш, как и Роналду, прибудет в расположение сборной Португалии в следующие выходные.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хуммельс поделился впечатлениями от невызова в сборную Германии на Евро
29 мая
Ушёл из жизни бывший игрок и тренер ЦСКА Владимир Агапов
21 мая Фото
ОфициальноУмер двукратный призёр чемпионата мира Карл-Хайнц Шнеллингер
21 мая
Мамаев рассказал, как принял решение о завершении карьеры
13 мая
ОфициальноУмер тренер Менотти. С ним Аргентина выиграла свой первый чемпионат мира
06 мая
Матч памяти Садырина может пройти летом на «Петровском»
04 мая
Сортировать
Все комментарии
hnkgd7y5w92p
hnkgd7y5w92p
сегодня в 06:56
Надо дать им восстановиться,а с финами там есть кому играть
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:29, ред.
Жалко сб.Португалию, с прибытием дырявого начнутся проблемы.
Гей-нарцисс опять будет требовать к себе повышенного внимания, что приведёт к конфликту внутри коллектива.
С пропиаренным на яхте скандал на ЧЕ обеспечен.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:24
Зачем ему контрольные игры
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:20
Всё правильно - пусть отдыхает
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:08
Там такой подбор игроков что ему можно и не приезжать
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:00, ред.
Устал бедняга плакать, трофеи пересчитывать и поздравлять Мадрид с ЛЧ.. Хе.. 🤭🤣🍓🪠🪵
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:54
Профессионал отработает на все 100%..., без вариантов...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 