Роналду прибудет в расположение сборной Португалии после недельного отпуска

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не сыграет в первом контрольном матче сборной Португалии перед Евро-2024.
Португальцы встретятся с Финляндией, но Роналду прибудет в расположение национальной команды после недельного отпуска. Игрок получит право отдохнуть после завершения сезона в Саудовской Аравии.
Футболист команды «Аль-Хиляль» Рубен Невеш, как и Роналду, прибудет в расположение сборной Португалии в следующие выходные.
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