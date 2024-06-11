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Максименко признан лучшим игроком сезона в «Спартаке»

вчера, 21:37

Вратарь Александр Максименко стал лучшим футболистом сезона-2023/24 в московском «Спартаке» по версии болельщиков.

Игрок набрал 57% голосов. В минувшем сезоне на счету голкипера 29 матчей во всех турнирах в составе «красно-белых».

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:13
Виктор, привет! Как говорится: не мне говорить и не тебе слушать. Но тем не менее. Чем лучше играют полевые игроки, тем меньше работы у вратарей и наоборот. Так что то, что часто признают вратарей не самых сильных команд лучшими вполне естественно. Уверен, играй Яшин в сборной Бразилии, а не в сборной СССР он бы не получил Золотой мяч в 1963 году, по причине, что не смог бы себя проявить в полной мере, а точнее бразильские полевые игроки ему бы не позволили это сделать.
m87grqe5y9gv
m87grqe5y9gv
сегодня в 03:51
За неимением другого и это хороший вратарь.
ABir
ABir
сегодня в 03:06
Вратарь - это полкоманды, Александр был им в прошедшем сезоне, заслуженно лучший!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:37
Кстате ,что касается Астаповского. В 1976, он получил лучшего вратаря, а в 1977, ЦСКА- чудом удержался в вышке!!!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:35
Я это к тому, что далеко не всегда, лучшего, получает вратарь, в силу отсутствия других достойных игроков.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:33
В 1977г., Приз журнала "Огонек" лучшему вратарю выиграл вратарь Шахтера Ю.Дектерёв. На тот момент, Шахтер не был ведущим клубом, но лучшего вратаря дали Дектерёву. Можно вспомнить историю с Астаповским, в тот момент, ЦСКА не был главной командой страны, но получил армейский вратарь. Проxоров, тоже самое.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:24
были))) но Спартак (Динамо, ЦСКА, Торпедо) тех лет и сейчас огромная разница.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:21
А если, Яшина лучшим признавали, значит лучших не было? Дасаева признавали лучшим, Чанова, Прохорова, Дектерева, Астаповского, Рудакова, Банникова!!! И что- лучших не было???
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:16
когда вратаря признают лучшим в команде, значит ни нападающих, ни защитников нормальных нет в команде... и поэтому, мне кажется, болельщики Спартака правильно сделали что выбрали Максименко лучшим игроком сезона.
вратарь реально прибавил. были хорошие матчи.
по моему, последний вратарь, кто получал Золотого кабана,
был Дикань.
ну а Максименко это квинтэссенция проваленного по всем фронтам сезона. Остальные вообще абаскальные весь сезон были.
Кроме Промеса.
мои поздравления Максименко.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:24
Хороший вратарь,если выбрали ,значит заслужил.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:00
Остальные были не столь стабильны или потеряли стабильность заиграницей
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:54
Что ж остальные то 25 игроков делали весь сезон...если лучшим признают стоящего во вратарской человека ???
Capral
Capral
вчера в 21:51, ред.
Максименко, конечно, ряд игр провел на высоком уровне, часто выручал, играл очень ярко и надежно. Но, можно ли, признать его лучшим в сезоне- вот в чем вопрос. Ведь были у него игры не самые удачные. С другой стороны, если вспомнить, какой провальный сезон провел Спартак, то, в принципе, особо выбирать и не из кого, все сыграли неважно. Хотя, на мой взгляд, можно было бы выбрать Бабича, Соболева. Соболь забивал решающие мячи, действовал как лидер, наконечник в атаке. Бабич цементировал ЦЗ. Ну и вообще, хотелось бы посмотреть весь список номинантов, чтобы иметь представление, хотябы общее...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:41
Наверное так и есть коли признали
pxgnbkxc8gcq
pxgnbkxc8gcq
вчера в 21:40
Заслуженно! Он сейчас в очень хорошей форме. Так держать?
Гость
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