Максименко признан лучшим игроком сезона в «Спартаке»

Вратарь Александр Максименко стал лучшим футболистом сезона-2023/24 в московском «Спартаке» по версии болельщиков.
Игрок набрал 57% голосов. В минувшем сезоне на счету голкипера 29 матчей во всех турнирах в составе «красно-белых».
Вратарь Александр Максименко стал лучшим футболистом сезона-2023/24 в московском «Спартаке» по версии болельщиков.
Игрок набрал 57% голосов. В минувшем сезоне на счету голкипера 29 матчей во всех турнирах в составе «красно-белых».
вратарь реально прибавил. были хорошие матчи.
по моему, последний вратарь, кто получал Золотого кабана,
был Дикань.
ну а Максименко это квинтэссенция проваленного по всем фронтам сезона. Остальные вообще абаскальные весь сезон были.
Кроме Промеса.
мои поздравления Максименко.
вратарь реально прибавил. были хорошие матчи.
по моему, последний вратарь, кто получал Золотого кабана,
был Дикань.
ну а Максименко это квинтэссенция проваленного по всем фронтам сезона. Остальные вообще абаскальные весь сезон были.
Кроме Промеса.
мои поздравления Максименко.