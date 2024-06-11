Максименко признан лучшим игроком сезона в «Спартаке»

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вчера, 21:37

Вратарь стал лучшим футболистом сезона-2023/24 в московском «Спартаке» по версии болельщиков.

Игрок набрал 57% голосов. В минувшем сезоне на счету голкипера 29 матчей во всех турнирах в составе «красно-белых».