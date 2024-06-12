«Байер» достиг устной договорённости о трансфере хавбека «Жироны»

Полузащитник «Жироны» Алейш Гарсия близок к подписанию контракта с «Байером».
По информации источника, достигнуто устное соглашение о переходе игрока. Сумма сделки превысит 18 млн евро.
Полузащитник «Жироны» Алейш Гарсия близок к подписанию контракта с «Байером».
По информации источника, достигнуто устное соглашение о переходе игрока. Сумма сделки превысит 18 млн евро.
Глубину состава нужно побольше иметь для такого серьёзного турнира.
Глубину состава нужно побольше иметь для такого серьёзного турнира.