Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

«Байер» достиг устной договорённости о трансфере хавбека «Жироны»

вчера, 23:00

Полузащитник «Жироны» Алейш Гарсия близок к подписанию контракта с «Байером».

По информации источника, достигнуто устное соглашение о переходе игрока. Сумма сделки превысит 18 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мората не впечатлил в раю для форвардов. Симеоне нашёл нового напарника для Гризманна
Вчера, 21:32Вадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии4
Анчелотти и Перес поспорили из-за трансфера. Карло уступит в интересах Мбаппе
Вчера, 19:07Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
«Милан» хочет подписать защитника «Астон Виллы»
Вчера, 16:53
«Арсенал» завершает трансфер вратаря «Брентфорда»
Вчера, 16:38
СлухиРяд турецких клубов заинтересован в переходе Джикии
Вчера, 15:54
Джикия может продолжить карьеру в Турции
Вчера, 14:15
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 23:53
Не помешает, тем более, что Байеру в следующем сезоне играть в ЛЧ.
Глубину состава нужно побольше иметь для такого серьёзного турнира.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:48
Комплектование Байера началось по ходу
drug01
drug01
вчера в 23:33
Пожелаем удачи Гарсии в команде где уровень футбола очень высок!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 