Кьеза — лучший игрок матча Италия — Албания

Полузащитник Италии Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против Албании (2:1).
Вингер провёл на поле 77 минут, не отметившись результативными действиями.
Полузащитник Италии Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против Албании (2:1).
Вингер провёл на поле 77 минут, не отметившись результативными действиями.
На мой взгляд лучшим в составе Италии был Барела! Он и гол победный забил, и всю игру(пока был на поле) дирижировал игрой и ритмом сборной
На мой взгляд лучшим в составе Италии был Барела! Он и гол победный забил, и всю игру(пока был на поле) дирижировал игрой и ритмом сборной