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Кьеза — лучший игрок матча Италия — Албания

сегодня, 00:30
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 1Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Полузащитник Италии Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против Албании (2:1).

Вингер провёл на поле 77 минут, не отметившись результативными действиями.

Кьеза — лучший игрок матча Италия — Албания

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
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Ну тут я не совсем согласен. Да, Кьеза обострял и создавал моменты, но всё это было в первом тайме, а во втором тайме Федерико потерялся...
На мой взгляд лучшим в составе Италии был Барела! Он и гол победный забил, и всю игру(пока был на поле) дирижировал игрой и ритмом сборной
Гость
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