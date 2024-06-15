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Фабиан Руис — лучший игрок матча Испания — Хорватия

вчера, 21:49
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Полузащитник Испании Фабиан Руис признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против сборной Хорватии (3:0).

Руис провёл на поле все 90 минут, отметившись голом и результативной передачей.

Фабиан Руис — лучший игрок матча Испания — Хорватия

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Все комментарии
a7smygt3fapy
a7smygt3fapy
вчера в 22:59
Зря лучшими не выбирают, заслужил.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 22:59
Два суперкреативных действия.. Да.. 👍
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:33
заслуженно.
но судья удивил...неприятно. где красная для Родри? что это, если не фол последней надежды?
drug01
drug01
вчера в 22:06
Поздравляем! Руис был лучшим!!!
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