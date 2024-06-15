Фабиан Руис — лучший игрок матча Испания — Хорватия

Полузащитник Испании Фабиан Руис признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против сборной Хорватии (3:0).
Руис провёл на поле все 90 минут, отметившись голом и результативной передачей.
Полузащитник Испании Фабиан Руис признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против сборной Хорватии (3:0).
Руис провёл на поле все 90 минут, отметившись голом и результативной передачей.
но судья удивил...неприятно. где красная для Родри? что это, если не фол последней надежды?
но судья удивил...неприятно. где красная для Родри? что это, если не фол последней надежды?