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Мбаппе высказался о решении «Реала» отказать ему в выступлении на Олимпиаде

вчера, 13:32

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который переходит в «Реал», прокомментировал решение своего нового клуба отказать ему в выступлении на Олимпиаде.

Что касается Олимпиады, то позиция моего клуба ясна, я её понимаю, на турнир не поеду. Будучи новичком, я принимаю мнение клуба. Надеюсь, наша команда победит на Играх.

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Все комментарии
1580556558
1580556558
вчера в 21:31
Может дело не только в Реале, а еще в отсутствии желания у самого Мбаппе? Но я его не осуждаю, у игроков топ клубов и так нагрузка колоссальная в играх за клубы, плюс ЧЕ. Они и так полумертвые по полю бегают на Евро, какая еще олимпиада?
Nazi
Nazi
вчера в 17:18
Еще не перешел, уже зачморили :) Ну и прекрасно..
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:49
на паралимпиаде только если
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:31
На родной земле Франция, скорее всего, станет чемпионом. Вряд ли еще раз такой шанс попадется. Конечно, Мбаппе хочет сыграть, но Реал не ПСЖ, не прогнется под "черепашку", по крайней мере сейчас. В будущем допускаю, что усилит свое влияние.

Вообще, это такой пинок по самолюбию. Обычно Мбаппе привык получать всё, что хочет, а тут ему отказали.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:39
Это в ПСЖ могли с ним заигрывать, прогнуться под Мбаппе...
а теперь КМ в Реал Мадриде.
за 150 подписной бонус и личку от 50 пришел играть за мечту.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:30
Решение мамы - Закон!

Олимпиада хорошо, но там много будет пассажиров-костоправов)
Вещий
Вещий
вчера в 14:06
Верное взвешенное решение .... Единственное правильное учитывая Евро и подготовка к сезону в совершенно новой для себя команде где ты уже не супер звезда номер один...и как не крути это контракт, и новый клуб переживает, чтобы не было травмы. Суммы не маленькие, а если бы травмировался на Олимпиаде, повредило было имиджу Реала.... а так думаю, что будь воля Переса, он бы и на Евро Мбаппе не пустил.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:54
Будучи новичком, я принимаю мнение клуба.
Звучит как угроза)))
w83m2xfb8fms
w83m2xfb8fms
вчера в 13:52
Не быть Мбаппе олимпийским чемпионом.
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