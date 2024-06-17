Мбаппе высказался о решении «Реала» отказать ему в выступлении на Олимпиаде

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который переходит в «Реал», прокомментировал решение своего нового клуба отказать ему в выступлении на Олимпиаде.
Что касается Олимпиады, то позиция моего клуба ясна, я её понимаю, на турнир не поеду. Будучи новичком, я принимаю мнение клуба. Надеюсь, наша команда победит на Играх.
а теперь КМ в Реал Мадриде.
за 150 подписной бонус и личку от 50 пришел играть за мечту.
а теперь КМ в Реал Мадриде.
за 150 подписной бонус и личку от 50 пришел играть за мечту.
Вообще, это такой пинок по самолюбию. Обычно Мбаппе привык получать всё, что хочет, а тут ему отказали.
Вообще, это такой пинок по самолюбию. Обычно Мбаппе привык получать всё, что хочет, а тут ему отказали.