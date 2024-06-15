Везунчик Симон, футзалист Райя и упрямец Ремиро. Испанцы привезли на Евро трёх равноценных вратарей

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вчера, 18:58

Представляем вратарскую бригаду сборной Испании.

Почти все тренеры команд, участвующих в чемпионате Европы, вносили в расширенную заявку четырёх вратарей, а потом оставляли в окончательном списке троих. Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте сразу определился с тремя участниками Евро, благодаря чему избежал излишней нервотрёпки среди таких специфических людей, как голкиперы. В оба списка вошли Давид Райя, Алехандро Ремиро и Унаи Симон. Соответственно под номерами 1, 13 и 23.

Лучший вратарь Ла Лиги

И хотя у 27-летнего Симона на свитере номер 23, основным вратарём наверняка будет он. У него и международный опыт богаче, и прошедший сезон оказался очень удачным. «Атлетик» выиграл Кубок Испании, а сам Унаи получил Самору — приз лучшему вратарю Ла Лиги.

В Испании лучшего стража ворот определяют по объективному показателю — коэффициенту непробиваемости. Количество пропущенных мячей делится на число сыгранных матчей. Но имеется условие. Претендент должен сыграть не менее 28 матчей (а матч — это не менее 60 минут на поле). Из-за этого критерия в число соискателей не попал Андрей Лунин из «Реала» — у него 21 матч. На почётную награду претендовали Унаи Симон из «Атлетика» и Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»). Сухой матч против «Сельты» приносил бы приз Симону. И на 61-й минуте при счёте 1:0 в пользу басков их тренер Эрнесто Вальверде заменил Унаи Симона на Юлена Агирресабалу. Который пропустил два мяча, но это обстоятельство не помешало Симону снова опередить Ремиро. Ранее Алекс проигрывал конкуренцию Унаи в родном клубе, не говоря уже о сборной Испании.

Вратари-баски всегда высоко ценились в Испании. Хосе Анхель Ирибар, Уррути, Луис Арконада, Андони Субисаррета. Да и потускневший в последнее время Кепа Аррисабалага, некогда самый дорогой голкипер мира, тоже баск. Даже Икера Касильяса, самого успешного вратаря в истории сборной Испании, иногда ошибочно относят к баскам. Из-за имени. Нет, Касильяс — испанец, кастилец. Но родился в Стране Басков, вот и получил имя Икер. Младшего брата Касильяса зовут Унаи. Как нынешнего стража ворот «красной фурии».

Унаи Симон — баск только наполовину. По материнской линии. Отец будущего вратаря, кастилец из провинции Самора, офицер полиции находился в командировке в Стране Басков. Где у него приключился служебный роман с местной коллегой. Потом молодые стражи порядка поженились и обосновались в городе Витория. Но Унаи, однако, получал футбольное образование не в местном «Алавесе», а в главном клубе Эускади — «Атлетике».

Симон оказался смелым и везучим парнем. Был третьим вратарём «львов», после продажи Кепы в «Челси» — вторым. Но Унаи быстро вытеснил из ворот толстяка Яго Эррерина. Параллельно Симон играл за юношескую и молодёжную сборные Испании и выиграл с каждой из них чемпионат Европы. А потом поехал на взрослое первенство континента в качестве дублёра Давида Де Хеа. Но уже в первой же встрече занял место в основе и прекрасно проявил себя. Допустил ошибку в игре с хорватами, но всё обошлось. Взял с испанцами европейскую бронзу, потом серебро Олимпийских игр в Токио. Унаи очень органично вписался в ворота испанской сборной, которая преодолела многолетний спад и снова стала радовать болельщиков. С последнего чемпионата мира испанцы, правда, вернулись ни с чем, но вряд ли стоит укорять вратаря «красной фурии» за проигрыш марокканцам по пенальти. Тем более что Унаи не раз выигрывал подобные лотереи. Например, в финале последней Лиги наций. Первый трофей испанцев с 2012 года.

Прогнозисты считают, что борьба за звание лучшего вратаря чемпионата Европы развернётся между французом Миком Меньяном, англичанином Джорданом Пикфордом и итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой. И почему-то забывают Унаи Симона. Несправедливо. И везучий вратарь испанской сборной постарается утереть нос всем скептикам.

Кто ищет, тот всегда найдёт

Алехандро или, как чаще его называют, Алекс Ремиро старше Симона на два года. И тоже воспитанник «Атлетика». Но его путь в сборную был куда более извилистым. Алекс играл за резервную команду — «Бильбао Атлетик», потом был третьим в главной команде после Симона и Эррерина, но так и не получил шанса. Прошёл парочку аренд — в «Леванте» и «Уэске». А потом понял, что пустое это дело — сидеть и наблюдать, как играет Унаи. Тем более в Эускади есть ещё несколько клубов помимо «Атлетика». Имеется и славный «чури-урдин» — «Реал Сосьедад». Между двумя сильнейшими командами Страны Басков существует соперничество, но нет антагонизма. Поэтому переход Ремиро был воспринят совершенно спокойно.

В первом же сезоне Алекс выиграл с новым клубом Кубок Испании, а в финале был побеждён «Атлетик». С тех пор этот рослый плечистый баск постоянно защищает ворота «чури-урдин» и заработал репутацию одного из сильнейших голкиперов Ла Лиги. Заслужил вызов в сборную. Но шансы Ремиро сыграть в финальной части Евро-2024 невелики. Пока на счету баска лишь 45 минут в товарищеском матче с колумбийцами.

Неизвестный на родине

Ещё один вратарь сборной Испании Давид Райя пришёл в классический футбол из футзала. Невысокий — метр восемьдесят три, но чрезвычайно подвижный и хорошо играющий ногами, уверенно действующий за пределами штрафной площадки. Сборная Испании по мини-футболу — одна из сильнейших в мире. Но Давид всё же решил попробовать себя в большом футболе. А опыт игры на линолеуме пригодился уроженцу Барселоны, с детства болеющему за «Реал».

Но раскрутился Райя не на родине, а в Англии. Сначала выступал в некогда славном «Блэкберне». Сразу заиграть не удалось. Пришлось даже в Конференцию (пятый по силам дивизион английского футбола) спуститься и потрудиться в «Саутпорте». Потом был переход в «Брентфорд» с последующим выходом в Премьер-Лигу. Два успешных сезона в воротах «пчёл». В Испании узнали о существовании вратаря по имени Давид Райя в 2022-м — он поехал в Катар на чемпионат мира. Третьим голкипером после Унаи Симона и Роберта Линча Санчеса.

Прошлым летом Давиду повезло. Его пригласили в большой клуб — «Арсенал». «Канониры» арендовали 27-летнего испанца с правом дальнейшего выкупа. Эта инициатива тренера «Арсенала» Микеля Артеты выглядела спорной. Зачем «пушкарям» миниатюрный по меркам АПЛ испанец, когда есть свой здоровяк, кандидат в сборную Англии, душа команды Аарон Рамсдейл. Но Райя вытеснил англичанина из основы. Более того, Давид наряду с итальянцем Викарио из «Тоттенхэма» попадал в разные символические сборные лиги. И, конечно, Луис де ла Фуэнте не мог не взять Райю в Германию.

Давид хотел бы остаться в «Арсенале», да и «канониры» желали бы продолжить сотрудничество. «Брентфорд» в прошлом году был не против продажи испанца за 18 миллионов. Сейчас стоимость возросла вдвое.

Почему же в расширенном списке не оказалось четвёртого вратаря? Да смысла не было. И кого брать? Давид Де Хеа уже год как без работы. Кепа никак не преодолеет затянувшийся кризис в карьере. Как видим, аренда в «Реал» не помогла. Первый темнокожий в истории сборной Испании вратарь Роберт Линч, он же Роберт Санчес ещё в декабре получил травму и с тех пор не играет. Чемпиону мира и двукратному чемпиону Европы Пепе Рейне уже 42 года. Он ещё иногда выходит в «Вильярреале», но приглашать в сборную было бы перебором. А брать кого-то для галочки, а потом отцепить — было бы пустой затеей. У испанцев и так три прекрасных вратаря.