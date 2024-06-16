Бабушкин внук. Англичанин предпочёл играть за Венгрию

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вчера, 09:29

Знакомимся с Каллумом Стайлесом.

В субботу на чемпионате Европы прошёл матч команд группы А — сборных Венгрии и Швейцарии (1:3). В составе венгерской сборной есть два футболиста с нетипичными для этого народа именами и фамилиями.

К защитнику Лоику Него все уже успели привыкнуть. Француз уже пятый год играет за сборную Венгрии, хотя в его жилах нет ни капли венгерской крови. Этот темнокожий парень много лет играл в венгерских клубах, заработал гражданство, а с ним и право играть за сборную страны. Наши любители футбола могли запомнить Него по матчам Лиги Наций.

Но в заявочном списке сборной Венгрии ещё имеется футболист по имени Каллум Стайлес, что явно указывает на англосаксонское происхождение оного. Да обладатель имени — самый настоящий англичанин. Однако в сборной Англии ему места не нашлось, а главный тренер венгров Марко Росси очень ценит этого миниатюрного полузащитника.

Забытый рекордсмен

Кто-то из венгерских журналистов сравнил Стайлеса с карманным пистолетом. Много места не занимает, а является грозным оружием. Действительно, рост Каллума 168 сантиметров. Один из самых, если не самый низкорослый участник чемпионата Европы. Но он быстр, проворен, облает хорошим дриблингом, потому весьма полезен в атаке. Свои скромные габариты Каллум использует как преимущество. Рослым защитникам очень непросто отобрать у него мяч. Венгерский обозреватель Кароль Пёр считает, что натурализованный англичанин и Адам Надь — два самых полезных игрока сборной Венгрии.

Возможно, эффективность Каллума могла быть и выше, если бы он всегда понимал партнёров по сборной. Но мешает плохое знание венгерского языка, поэтому приходится общаться с товарищами по-английски. Тем не менее Стайлес уже успел сыграть за венгров более 20 встреч и является игроком основы. На худой конец, весьма важным резервистом. Мог бы выходить чаще, если бы не проблемы со здоровьем, иногда досаждающие футболисту.

В Англии о существовании венгерского англичанина мало кто знает. Точнее уже успели позабыть. Ведь Стайлесу принадлежал всеанглийский рекорд. В мае 2016 года он дебютировал в составе «Бери» в возрасте 16 лет и 46 дней. Таким образом, он оказался первым футболистом в английском футболе, родившимся в 2000 году. Естественно, что это достижение довольно быстро устарело. А других поводов напомнить о своем существовании широкой футбольной общественности полузащитник не давал.

Каллум ещё не играл в Английской Премьер-Лиге. Выступал за «Бери», потом за «Барнсли», которому принадлежит по сей день. Прошлый сезон заканчивал в некогда славном «Сандерленде». Сдавался в аренду в «Миллуолл». Чемпионшип и Лига 1 — довольно жёсткие турниры, особенно для малышей. Стайлесу часто достаётся. К тому же большая нагрузка — 46 туров, чревата мышечными травмами. В феврале 2023 года Каллум дёрнул четырёхглавую мышцу бедра и не мог играть три месяца. В январе уже нынешнего года Стайлес побывал на операционном столе. Но это не травма — аппендицит.

Почему Стайлес выбрал Венгрию

Понятно, что в сборной Англии Стайлесу места нет. Но почему же он оказался в венгерской команде. Англичане иногда находят у себя шотландские, валлийские или ирландские корни, поэтому становятся под знамёна других британских сборных. Но где Венгрия, и где Англия?

Своим выбором Каллум обязан бабушке по материнской линии, которая переехала в Британию из закарпатского города Мукачево. После того Закарпатье вошло в состав СССР и стало частью Советской Украины, немало проживавших там венгров покинули родные края и обосновались на чужбине. Бабушку будущего футболиста занесло в Англию. Но всё это было очень давно. Родившийся в марте 2000 года в Манчестере Каллум не подозревал, что он немножечко венгр. Но дотошные скауты сборной Венгрии докопались до истины. В 2020 году молодой футболист получил приглашение играть за национальную команду с исторической родины.

Посланцы сборной Украины также проявили интерес, предприняв попытку зацепить маленького англичанина. Но в итоге Стайлес выбрал Венгрию. Первая попытка заиграть оказалась неудачной. По дороге в Будапешт полузащитник подхватил коронавирус. Пришлось ожидать следующего вызова. Но потом всё сложилось. Венгром Стайлес ещё не стал, но уже проникся духом когда-то славной команды, громившей англичан на «Уэмбли». Уже знает, кто такие «золотые мадьяры» и кто такой Ференц Пушкаш.

Евро как трамплин

Зачем сборной Венгрии англичанин — можно понять. Команде нужен быстрый, техничный, левоногий футболист. Может, в маленькой Венгрии дефицит игроков такого плана, может, Стайлес превосходит их. Но зачем Каллуму играть за команду чужой для него страны? Ведь ещё недавно он с трудом находил Венгрию на карте.

Первая причина — престиж. Оставайся он англичанином — не видать чемпионата Европы, как своих ушей. А тут возможность побывать на футбольном форуме в составе не самой слабой сборной. А во-вторых: не всё же Стайлесу играть в командах типа «Барнсли» или «Сандерленда». А чемпионат Европы — это ещё и ярмарка талантов, биржа труда. Можно получить хорошее предложение. Необязательно из Английской Премьер-Лиги. Есть и другие достойные чемпионаты, где имеется спрос на быстрых, маленьких левшей. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг увидите венгерского футболиста с английским именем в какой-нибудь другой лиге.