Вирц — самый молодой автор гола в истории сборной Германии на Евро

21-летний полузащитник сборной Германии Флориан Вирц стал самым молодым автором гола в истории национальной команды страны на чемпионатах Европы.
Также он самый молодой автор первого гола на Евро. Хавбек открыл счёт на 10-й минуте матча открытия турнира с Шотландией (5:1).
В общем пока рано рукоплескать тиме Нагельсмана.
В общем пока рано рукоплескать тиме Нагельсмана.
Вчера, в игре немецкой сборной, я увидел только огромное желание побеждать, но внятной и цельной игры не заметил. Даже сб.Греции, в недавнем товарняке смотрелась достойнее вчерашних шотландцев.
Вчера, в игре немецкой сборной, я увидел только огромное желание побеждать, но внятной и цельной игры не заметил. Даже сб.Греции, в недавнем товарняке смотрелась достойнее вчерашних шотландцев.