Вирц — самый молодой автор гола в истории сборной Германии на Евро

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вчера, 09:38

21-летний полузащитник сборной Германии стал самым молодым автором гола в истории национальной команды страны на чемпионатах Европы.

Также он самый молодой автор первого гола на Евро. Хавбек открыл счёт на 10-й минуте матча открытия турнира с Шотландией (5:1).