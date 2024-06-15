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Вирц — самый молодой автор гола в истории сборной Германии на Евро

вчера, 09:38
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия5 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

21-летний полузащитник сборной Германии Флориан Вирц стал самым молодым автором гола в истории национальной команды страны на чемпионатах Европы.

Также он самый молодой автор первого гола на Евро. Хавбек открыл счёт на 10-й минуте матча открытия турнира с Шотландией (5:1).

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 12:51, ред.
Сегодня, в немецкий интернет лучше не заходить. Столько восторженных откликов на вчерашнюю победу, столько фоток с фанатками сб.Германии, с радостью Нагеля, обнимашки, целовашки... Просто, все в эстазе, каком-то. Но тут же вопрос: с чего всё это- от победы над убогим соперником? Не рановато ли? И что, особенного, показала Германия? Да ничего, обычная бегущая команда, мотивированная домашним первенством и своими поклонниками. Конечно, после двух страшных позоров на двух последних ЧМ, невыход из группы, поражения от азиатских сборных, всё, это- наложило определенный негатив на состояние авторитетной и знаменитой команды. Желание реабилитироваться имеет место и должно быть. Но надо трезво смотреть на происходящее и не предвосхищать события...

Вчера, в игре немецкой сборной, я увидел только огромное желание побеждать, но внятной и цельной игры не заметил. Даже сб.Греции, в недавнем товарняке смотрелась достойнее вчерашних шотландцев.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:42, ред.
Много..., чересчур много авансов Вирцу, да и всей полузащите немцев, друзья. Хороший дебют хозяйки турнира не отменяет того факта, что англичане с французами по составу средней линии абсолютно не уступают, а по нападению так и вовсе превосходят немцев. Пусть Маншафт попробует с такой же лёгкостью пройти португальские редуты хавов..., да и итальянское "болото", как показывает футбольная История, всю дорогу не по зубам бюргерам.

В общем пока рано рукоплескать тиме Нагельсмана.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:17
сегодня албано-итальянское мафиозное дерби)))
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:13
Было напортачил в пару моментах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:10
Сане снова показал. что у него есть все.
дриблинг, скорость, видение поля, все при нем на топ уровне.
не хватает iq футбольного
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:33
именно эти шотландцы не пустили на Евро норвежцев с Холандом и Эдегором.
в отборе горцы дома уверенно переиграли грозную испанскую сборную!!!
но в матче открытия они мало похожи на ту команду.
а Вирц просто шикарен. первый удар турнира и сразу гол.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 11:00
У немцев лучшая средняя линия на турнире.. Сплав молодости и опыта.. Мусиала это вообще бриллиант.. 👍
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:39
После успешного сезона на клубном уровне Вирц продолжает проявлять себя и на уровне сборной! Очень хороший матч провел против Шотландии. Молодое трио Вирц Мусиалла и Хаверц были шикарны и каждый заслужил свой гол! Вовремя Реал подсуетился, и вроде как имеет джентельменское соглашение с Байером и самим игроком, о трансфере следующим летом
99eb5wvrqeuz
99eb5wvrqeuz
вчера в 09:49
Если продолжит в том же духе, то далеко пойдет.
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:45
Если хорошо себя проявит на ЧЕ, то чем не претендент на ЗМ? Конечно, будут пиарить Крооса, в случае успеха сборной Германии. Но что важнее: очередная победа Реала в ЛЧ или первая победа Байера в чемпионате?
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:44
Лакомый кусочек для многих топ-клубов
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