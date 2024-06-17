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Сборная Румынии крупно обыграла Украину в матче Евро-2024

вчера, 17:52
РумынияЛоготип футбольный клуб Румыния3 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Румынии одержала победу над командой Украины в матче 1-го тура чемпионата Европы-2024 (3:0).

На 29-й минуте полузащитник Николае Станчу открыл счёт. Хавбек Рэзван Марин на 53-й удвоил преимущество румын. Третий мяч забил форвард Денис Дрэгуш на 57-й.

В следующем туре Румыния сыграет с Бельгией, а Украина — со Словакией.

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Все комментарии
azul74
azul74
сегодня в 12:50
Сборную Румынии с крупной победой!
Не ожидал,красавцы!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:55
Вот недавно посмотрел, у Яремчука брали интервью после матча, сказал как есть без воды: " У нас очень хорошая команда, но пока только на словах" Так и есть.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:52
Так им и надо.
Capral
Capral
сегодня в 01:48
Посмотрел нарезку голов и даже не удивился. У меня только один вопрос, ко всем тем, кто возносил до небес Лунина, когда он набивал себе цену в Реале и конфликтовал с Карлом Великим за место в основе. Ну и, где он сейчас- этот вратаришка?! Два дальних удара, особенно второй- вина вратаря, а в случае с третьим голом- Лунин элементарно потерял ворота... И вот, этот пигмей, еще смеет, что-то требовать?! Да он должен заткнуться и не рыпаться, если ему дают играть в таком клубе как Реал!!! Конечно, играя в Мадриде- лучшем клубе мира, с надежной обороной, с потрясающей атакой, можно чувствовать себя героем. А вот, в средней сборной Украины, играть уже надо и за себя и за партнера- здесь шара не канает...
Зюпин
Зюпин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:22
Мудрик, одно слово🤣
Зюпин
Зюпин ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:21
Сказал болельщик сборной России, для которой сказка и не начиналась 🤣
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 23:34
Браво!! Порадовали!!
Дрючик 76
Дрючик 76
вчера в 23:19
Похоже тут всему виной Конопля!)))
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:12
Очереднок доказательство , что рейтинг сб. на Евро ничего не значит.
Бельгийцы как все думали, раскатают сб. Словакии, а для сб. Хохлов получился вообще позор. Как-то так)
ABir
ABir
вчера в 22:55
Попала Украина на Евро в знак европейской солидарности , дальше сказка закончилась, или Румыны были просто не в курсе, что надо было сливаться.
Asper
Asper
вчера в 22:19
..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:07
Очень надеялся, что наши соседи в первом матче не ударят лицом в грязь, и уж никак не думал, что ребята проиграют с таким счётом.Тем более сопернику, с которым можно было пободаться и потягаться "на поясах". Матч по всем понятным причинам не смотрел, но надеюсь, что украинцы играли достойно и не опозорили футбол своей страны.
Неприятно, конечно, но не смертельно. Пожелаю украинцам , за которых переживаю всей душой и сердцем, в оставшихся матчах набрать очки, нужные для выхода из группы, а там как карта ляжет. В любом случае не брошу в их огород даже микроскопического упрёка.
alexamit
alexamit ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 21:22
Скорее,как эта бельгия сыграет с цыганами?
311
311
вчера в 21:18
Одним словом - румыны.
Tormentor
Tormentor ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 21:09
вообще не понял почему стоял Лунин,А Не Бущан...типа за его игру в Реале? так она не была образцовой. Косячил нормально так.
Так и остальные тоже непонятно чем занимались на поле.
Очень хороший холодный душ от Румын получили. я сам был в ауте от игры Румын ,если честно. Очень орагнизованная оказалась команда.
Capral
Capral
вчера в 20:53
К сожалению не получилось посмотреть игру, но результатом- крайне поражен, даже не удивлен...
neukomm
neukomm ответ Tormentor (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Недооценили. И Лунин явно себя уже звездой считает; надеюсь, одумается. И перспективы еще есть, это только 1я игра))
Знатог
Знатог
вчера в 20:00
1 гол ошибка вратаря 2 гол тоже ошибка вратаря 3 гол вне игры.
nwqc9qvvy929
nwqc9qvvy929
вчера в 19:51
Перегорели хлопцы,не ожидали от румын сопротивления
Chelsea22
Chelsea22
вчера в 19:50
Кто бы мог подумать до начала матча, что румыны разнесут Украину... Конечно, оборона украинцев - решето, так ошибаться нельзя, есть что терять. Ну а впереди - никакой мысли в атаке, Мудрик ве пытается оббежать, ускориться, а где продолжение? Все по делу. Румынию с победой. Украине готовиться выгрызать очки у Бельгии и Словакии.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:43
Просто Румыния сильнее.
DAD81
DAD81
вчера в 19:19
Неожиданно.
Tormentor
Tormentor
вчера в 19:16
Так рвать жилы,чтоб выйти на ЕВРО и так оподливиться в первой же игре.
Словаки то посильнее будут. Не вижу никаких перспектив своей сборной на этом турнире.Чисто пассажиры. Игроки играют во многих европейских клубах,а матч сегодня был мега убогий
nazw8382vztr
nazw8382vztr
вчера в 19:09
Молодцы румыны, порадовали нас.
ruf3tugru3nu
ruf3tugru3nu
вчера в 18:59
Украина никакая, зачем она на ЧЕ?
FootFun
FootFun ответ Сколот (раскрыть)
вчера в 18:38
Я помню Румыния в игре с Италией не реализовала пенальти
STVA 1
STVA 1 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:38
А может ребята вышли и думали что шапками закидают? Опять вспоминаю фразу Газзаева после матча с Шинником : поначалу мы выглядели одиннадцатью академиками с тросточками! Потом они переломили ход матча! Ну а тут не смогли!
Этот матч лишний раз доказывает что не стоимость игроков решает на поле , а сами игроки!
Состав Украины трансфермаркет оценивает в 379 млн!!!
Румыния-92 млн!!!!
Сколот
Сколот
вчера в 18:34
Насколько помню, на Евро 2008 была группа смерти: Нидерланды, Италия, Франция, Румыния. Румыны заняли 3-ье место в группе, но при ничейной игре Италии и Франции могли рассчитывать на 2-ое. А вот французы остались четвёртыми. Так что не стоит румын недооценивать.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:32
На классе.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:30
Румыния выиграла второй матч на Евро за всю историю сборной. Особенное достижение.... Первая победа была в далеком 2000-м. У Англии, между прочим. Тогда румыны показали лучший результат на турнире, дойдя до четвертьфинала.
В этот раз начали еще круче.
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