Сборная Румынии крупно обыграла Украину в матче Евро-2024

Сборная Румынии одержала победу над командой Украины в матче 1-го тура чемпионата Европы-2024 (3:0).
На 29-й минуте полузащитник Николае Станчу открыл счёт. Хавбек Рэзван Марин на 53-й удвоил преимущество румын. Третий мяч забил форвард Денис Дрэгуш на 57-й.
В следующем туре Румыния сыграет с Бельгией, а Украина — со Словакией.
Румыния крепкая команда и я не понимаю почему её не воспринимали как серьёзного соперника.
Сегодня они доказали, что они организованный коллектив, который не дал сопернику ни одного шанса даже забить.
Удары по их воротам были, но выглядели от безысходности, а сами насоздовали кучу моментов.
Бельгия явный фаворит группы... но посмотрим что получится.
Румыния крепкая команда и я не понимаю почему её не воспринимали как серьёзного соперника.
Сегодня они доказали, что они организованный коллектив, который не дал сопернику ни одного шанса даже забить.
Удары по их воротам были, но выглядели от безысходности, а сами насоздовали кучу моментов.
Бельгия явный фаворит группы... но посмотрим что получится.