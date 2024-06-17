Сборная Румынии крупно обыграла Украину в матче Евро-2024

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вчера, 17:52

Сборная Румынии одержала победу над командой Украины в матче 1-го тура чемпионата Европы-2024 (3:0).

На 29-й минуте полузащитник Николае Станчу открыл счёт. Хавбек Рэзван Марин на 53-й удвоил преимущество румын. Третий мяч забил форвард Денис Дрэгуш на 57-й.

В следующем туре Румыния сыграет с Бельгией, а Украина — со Словакией.