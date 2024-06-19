Козлов перейдёт в «Краснодар»

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вчера, 09:23

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, полузащитник «Балтики» переходит в «Краснодар». Футболист отказался от трансфера в «Зенит».

Сумма сделки составит 1,3 миллиона евро. Контракт будет подписан до 2029-го года.