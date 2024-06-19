Козлов перейдёт в «Краснодар»

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, полузащитник «Балтики» Данила Козлов переходит в «Краснодар». Футболист отказался от трансфера в «Зенит».
Сумма сделки составит 1,3 миллиона евро. Контракт будет подписан до 2029-го года.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, полузащитник «Балтики» Данила Козлов переходит в «Краснодар». Футболист отказался от трансфера в «Зенит».
Сумма сделки составит 1,3 миллиона евро. Контракт будет подписан до 2029-го года.
Ни Козлов,ни Горшков( хотя этот и правда не нужен),ни Даку (а вот этот очень нужен )
Ни Козлов,ни Горшков( хотя этот и правда не нужен),ни Даку (а вот этот очень нужен )
И да, торговля людьми у нас в стране запрещена, мнение Козлова бы спросили и без его подписи он бы никуда не перешел. И напомню, что он воспитанник Зенита. Один раз уже ушел от них
И да, торговля людьми у нас в стране запрещена, мнение Козлова бы спросили и без его подписи он бы никуда не перешел. И напомню, что он воспитанник Зенита. Один раз уже ушел от них
В любом случае, выбор делал игрок, а не Балтика. И сумма покупки тут не причем. Если бы сумма выкупа была 1 руб, Балтика бы обязана была принять предложение, равное 1 руб, но игрок всегда может отказаться от переговоров по контракту
В любом случае, выбор делал игрок, а не Балтика. И сумма покупки тут не причем. Если бы сумма выкупа была 1 руб, Балтика бы обязана была принять предложение, равное 1 руб, но игрок всегда может отказаться от переговоров по контракту
А по сообщению других - Краснодар сделал улучшенное предложение по трансферу Козлова. Зенит перебивать не стал.
Если бы Зенит повысил ставки, то мнение футболиста никого бы не интересовало.)
А по сообщению других - Краснодар сделал улучшенное предложение по трансферу Козлова. Зенит перебивать не стал.
Если бы Зенит повысил ставки, то мнение футболиста никого бы не интересовало.)