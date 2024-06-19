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Козлов перейдёт в «Краснодар»

вчера, 09:23

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, полузащитник «Балтики» Данила Козлов переходит в «Краснодар». Футболист отказался от трансфера в «Зенит».

Сумма сделки составит 1,3 миллиона евро. Контракт будет подписан до 2029-го года.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:19
Видимо правильный ты человек....ну я вот такой...извини....
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:03
С этого и рождаются разные сплетни. Не слыша и не видя человека, составлять о нём мнение, руководствуясь домыслами своего воображения.)
Naherger
Naherger
вчера в 13:39
И только ЦСКА никто не нужен...
Ни Козлов,ни Горшков( хотя этот и правда не нужен),ни Даку (а вот этот очень нужен )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:29, ред.
А зачем общаться...??? У меня достаточно жизненного опыта , что бы иметь достаточную картину о человеке по стремлениям и определенным действиям его.
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:04
Ты с ним общался? Слышал его рассуждения?)
TheBoLt
TheBoLt ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:54
Конкретно этот трансфер был бы не ослаблением конкурента, а инвестицией в будущее. У Козлова хорошая статистика, а трансфермаркет уже оценивает игрока в 1,8м евро. Зенит же хотел купить его и отдать в аренду в Ростов. А еще игроком интересовались Локо, ЦСКА и Крылья, но они не сделали предложений.

И да, торговля людьми у нас в стране запрещена, мнение Козлова бы спросили и без его подписи он бы никуда не перешел. И напомню, что он воспитанник Зенита. Один раз уже ушел от них
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:49, ред.
Козлов еще очень молодой человек , а рассуждает разумно не под стать горшковым и иже с ним....
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:27
Не будет удачи ему в Краснодаре, если тренера не найдут нового, максимум 4 место.
lotsman
lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 10:20
Зенит вообще не делал предложений. Если бы он включил опцию, то мнения игрока никто бы не спрашивал. Но раз тут, каким то боком, замешан Зенит, то надо обязательно набросать на вентилятор. Без этого же никак. Если, к примеру, Зенит покупает игрока из клуба РПЛ, то значит он ослабляет конкурента. Пусть даже этот клуб с 15го места, всё равно ослабляет. Или чтобы другим не достался. А если другой клуб покупает, то это правильное решение, хорошее приобретение......... и т.д.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:12
Наверное правильное решение он сделал... удачи в играх за быков.
8xeawuzdpsd5
8xeawuzdpsd5
вчера в 10:11
В Краснодаре больше шансов пробиться в состав.
aqznfzbu3hsa
aqznfzbu3hsa
вчера в 10:11
В наше время денег мнение футболиста не всегда важно, просто Краснодар переплатил и все.
773fp9fy52xf
773fp9fy52xf ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 10:07
Откуда вы знаете, что Козлов принесет больше пользы, а физруки шесть лет подряд чемпионат не выигрывают, физруки где-то на пятом-шестом месте тусуются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:07
Ща народ ликовать начнёт, что игрок отфутболил Зенит в пользу Краснодара. Пусть поиграет у Быков, удачи ему...
TheBoLt
TheBoLt ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:06, ред.
Зениту не нужно платить больше. У Зенита есть опция обратного выкупа игрока за 60 млн рублей. То есть если Зенит выкладывает 60 миллионов, то Балтика не имеет права отказать Зениту провести переговоры с игроком. Но вот тут игрок сам в праве выбирать клуб. Балтика просто не стала вставлять палки в колеса Козлову и игрок сам решил. Да, провел переговоры о контракте и с Зенитом, и с Краснодаром. Видимо, Краснодар предложил зарплату больше, либо пообещал больше времени на поле.

В любом случае, выбор делал игрок, а не Балтика. И сумма покупки тут не причем. Если бы сумма выкупа была 1 руб, Балтика бы обязана была принять предложение, равное 1 руб, но игрок всегда может отказаться от переговоров по контракту
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:05
Не заиграет он в Краснодаре
Garrincha58
Garrincha58 ответ ftvadc4hfzq5 (раскрыть)
вчера в 10:04
Глушенков или Горшков вот это и есть а бы кто да и Ахметова брали и Изидора непонятно зачем Козлов принёс бы больше пользы чем эти четверо Семак физрук и вообще не тренер который в очередной раз профуфукивает отличного молодого тем более своего игрока
zdxujxe884mn
zdxujxe884mn
вчера в 10:03
Тоже мне звезда, в Зенит он не хочет, надо буде побежит со скоростью спринтера.
qne58y7p4kxa
qne58y7p4kxa
вчера в 10:01
Великая трагедия, заиграет в Краснодаре, Зенит его и заберет.
sckxqzy8qskz
sckxqzy8qskz
вчера в 09:57
Козлов видит в Краснодаре большие перспективы, удачи ему.
ftvadc4hfzq5
ftvadc4hfzq5 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:56
Зенит просто не хочет приобретать абы-кого, да еще и платить за это большие деньги.
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:52
Это слова от Карпа - "Как сообщает инсайдер Иван Карпов..................Футболист отказался от трансфера в Зенит."
А по сообщению других - Краснодар сделал улучшенное предложение по трансферу Козлова. Зенит перебивать не стал.
Если бы Зенит повысил ставки, то мнение футболиста никого бы не интересовало.)
cska1948
cska1948
вчера в 09:25
Парень хочет играть, а не сидеть на лавке Зенита даже за большие деньги!
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