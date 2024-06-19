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Станкович: «„Спартак“ — это история»

вчера, 13:43

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, с чем у него ассоциируется команда:

«Спартак» — это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности. Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:41
Станкович: «„Спартак“ — это история»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382056/stankovich-deyan-spartak 19.06.2024

- И у нас в России, и в любой другой стране мира - ЛЮБОЙ КЛУБ - ЭТО ИСТОРИЯ! Прогиб - не засчитан...
rg84mxcb2crm
rg84mxcb2crm
вчера в 18:42
Великий и огромный клуб уже много много лет в середине таблицы обитает.
valt134
valt134
вчера в 16:32
Вона как заговорил! Видать хорошо деньжат подбросили.
d28vw673q25z
d28vw673q25z
вчера в 16:29, ред.
Один раз в двадцать лет чемпион и это история?
n9fqzkpg69qa
n9fqzkpg69qa
вчера в 14:27
Великие клубы постоянно в чемпионах ходят, а называющие себя великими, где-то на пятом месте.
r58xar3f8n2d
r58xar3f8n2d
вчера в 14:22
История, которую уже мало кто помнит.
Capral
Capral
вчера в 14:07
Всё правильно и красиво сказал. Теперь, самое главное- чтобы слова с делом не разошлись...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ c8jzjtd5n3hs (раскрыть)
вчера в 14:02
К сожалению....
c8jzjtd5n3hs
c8jzjtd5n3hs
вчера в 13:57
Осталась только одна история от Спартака
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:50
Все поют одинаково... надолго ли?
Гость
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