Станкович: «„Спартак“ — это история»

Новый главный тренер «Спартака» рассказал, с чем у него ассоциируется команда:

«Спартак» — это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности. Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов.