Станкович: «„Спартак“ — это история»

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, с чем у него ассоциируется команда:
«Спартак» — это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности. Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382056/stankovich-deyan-spartak 19.06.2024
- И у нас в России, и в любой другой стране мира - ЛЮБОЙ КЛУБ - ЭТО ИСТОРИЯ! Прогиб - не засчитан...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382056/stankovich-deyan-spartak 19.06.2024
- И у нас в России, и в любой другой стране мира - ЛЮБОЙ КЛУБ - ЭТО ИСТОРИЯ! Прогиб - не засчитан...