Кокорин — о новичке ЦСКА Шуманском: «Хороший парень, всего добился сам»

Нападающий «Ариса» высказался о форварде , который 18 июня перешёл из кипрского клуба в московский ЦСКА .

Я хорошо дружу с Шуманским, поэтому мне тяжело объективно оценить его переход в ЦСКА . Артем — молодой парень. Если он получит доверие от тренера и будет слушать то, что от него требуют, всё будет хорошо.

Шуманский — очень хороший парень, из простой семьи, всего добился сам, только строит свою карьеру. Рад, что у него сейчас такой этап. У него были мелкие травмы, которые мешали выйти на свой уровень. Сейчас у Артема момент, когда нужно полностью показывать себя и становиться весомым игроком для ЦСКА .