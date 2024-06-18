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Кокорин — о новичке ЦСКА Шуманском: «Хороший парень, всего добился сам»

вчера, 22:54

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о форварде Артеме Шуманском, который 18 июня перешёл из кипрского клуба в московский ЦСКА.

Я хорошо дружу с Шуманским, поэтому мне тяжело объективно оценить его переход в ЦСКА. Артем — молодой парень. Если он получит доверие от тренера и будет слушать то, что от него требуют, всё будет хорошо.

Шуманский — очень хороший парень, из простой семьи, всего добился сам, только строит свою карьеру. Рад, что у него сейчас такой этап. У него были мелкие травмы, которые мешали выйти на свой уровень. Сейчас у Артема момент, когда нужно полностью показывать себя и становиться весомым игроком для ЦСКА.

Шуманский спрашивал об РПЛ, но мне сейчас тяжело оценивать чемпионат. Уже три года не нахожусь в России, всё меняется. ЦСКА -большой клуб, и, при должном отношении, это переход на повышение. Единственное, что смущало, это отсутствие еврокубков, в которых в своё время ЦСКА всегда участвовал. Сейчас какое-то время придётся без еврокубков подвигаться.

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adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 23:10
Кокорин положенец сидевший, молодежь прислушивается.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:56
Ну Кокорин советует,значит игрок ЦСКА подойдет.
Гость
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