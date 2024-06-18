Бейл рассказал о тратах в Самаре

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, сколько он тратит на жизнь в Самаре:
Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц.
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, сколько он тратит на жизнь в Самаре:
Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц.
Тридцать на квартиру, пятак на трамвай и изделие №2...
А остальные в кабак? Почти червонец в день!
Что то недоговаривает...
Наверное нидерландские привычки прихватил с собой...)))
Надоть у Промеса спросить, что это за кент....)))
Тридцать на квартиру, пятак на трамвай и изделие №2...
А остальные в кабак? Почти червонец в день!
Что то недоговаривает...
Наверное нидерландские привычки прихватил с собой...)))
Надоть у Промеса спросить, что это за кент....)))