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Бейл рассказал о тратах в Самаре

вчера, 16:14

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, сколько он тратит на жизнь в Самаре:

Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:45
Без гашиша такую сумму не набрать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:02
Даже Леонид Викторович не брезговал трёхсотрублёвым Двойным чизбургером или Биг Маком!
Тридцать на квартиру, пятак на трамвай и изделие №2...
А остальные в кабак? Почти червонец в день!
Что то недоговаривает...
Наверное нидерландские привычки прихватил с собой...)))
Надоть у Промеса спросить, что это за кент....)))
5aexjh8gs2t5
5aexjh8gs2t5
вчера в 18:13
Он похоже ведёт эконом образ жизни.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:49
А это на наши налоги жируют
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:24
Это наверное в россии бездарям столько платят , что они могут так жить...)
2ev7qtmac9j9
2ev7qtmac9j9
вчера в 16:15
Сколько людей в стране работают на таких как Бейл, был бы толк.
Гость
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