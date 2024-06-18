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Песьяков рассказал, чего ожидает от перехода в «Крылья Советов»

вчера, 15:03

Вратарь Сергей Песьяков рассказал, чего ждёт от перехода в «Крылья Советов».

От перехода в «Крылья» жду новых эмоций. В принципе, плюс-минус за ними и переходил. У меня было семь лет в «Спартаке», семь лет в «Ростове». Так случается, что на семи годах я перехожу (улыбается). Новый вызов, новые эмоции. Новый коллектив и команда — года на два моложе стал.

Ждать, что отыграю семь лет в Самаре, будет тяжело, конечно (смеётся). Я буду выжимать себя по максимуму.

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Все комментарии
7beep88veuua
7beep88veuua
вчера в 16:01
Ясно одно, что и о спартаке, и о ростове вспомнить нечего. Жаль таких футболистов, карьера прошла мимо.
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:58
С хорошим настроем Сергей переходит это радует
Но будет ли играть, вопрос интересный
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:20
Успехов Сергею в новом клубе
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:10
Что ожидается? Привозы в твоем исполнении...
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