Песьяков рассказал, чего ожидает от перехода в «Крылья Советов»

Вратарь рассказал, чего ждёт от перехода в «Крылья Советов».

От перехода в «Крылья» жду новых эмоций. В принципе, плюс-минус за ними и переходил. У меня было семь лет в «Спартаке», семь лет в «Ростове». Так случается, что на семи годах я перехожу (улыбается). Новый вызов, новые эмоции. Новый коллектив и команда — года на два моложе стал.

Ждать, что отыграю семь лет в Самаре, будет тяжело, конечно (смеётся). Я буду выжимать себя по максимуму.