Медина: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство в новом сезоне»

Полузащитник ответил на вопрос, будет ли «Спартак» бороться за чемпионство в новом сезоне.

Да, мы будем бороться. У нас хорошие игроки и новый тренер, который выигрывал титулы. Будем стараться выиграть каждую игру и выступить лучше, чем в прошлом сезоне. «Спартак» всегда должен бороться за все трофеи.