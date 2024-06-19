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Медина: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство в новом сезоне»

вчера, 11:35

Полузащитник Хесус Медина ответил на вопрос, будет ли «Спартак» бороться за чемпионство в новом сезоне.

Да, мы будем бороться. У нас хорошие игроки и новый тренер, который выигрывал титулы. Будем стараться выиграть каждую игру и выступить лучше, чем в прошлом сезоне. «Спартак» всегда должен бороться за все трофеи.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:29
Спартак не умеет бороться
ТАТАРИН ЦСКА
ТАТАРИН ЦСКА
вчера в 20:33
Пока есть Зенит никто не будет бороться за чемпионство,особенно спартак
Хиромант
Хиромант ответ 8r77xr69zgc3 (раскрыть)
вчера в 20:13
- Не-не-не... Факел-то остался! Из 6 очков в очных встречах - 3 Факел точно заберёт. А то и 4-ре... Ну а если снова все 6 - Спартаку опять придётся искать нового тренера... Так и разориться можно...
kzhmqg6f2zk6
kzhmqg6f2zk6
вчера в 18:12
"Должен бороться" и " Будет бороться" немного разные вещи. Лайк за кликбейтный заголовок новости
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 15:56
Шо, опять !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:59
Хорошее желание,осталось осуществить.
lotsman
lotsman
вчера в 13:17
Естественно, иначе зачем на поле выходить, если не бороться за результат.
8r77xr69zgc3
8r77xr69zgc3
вчера в 13:09
Основных конкурентов Сочи и Балтику в пердив отправили, можно и за чемпионство побороться.
uetvj8z3um35
uetvj8z3um35
вчера в 12:55
Очередные пустые слова не подкрепленные делом.
jtyv5c6j8f4z
jtyv5c6j8f4z
вчера в 12:43
Без борьбы спартака даже скучно.
azul74
azul74
вчера в 12:20
Всё будет зависеть от того с какой мотивацией будет играть Зенит в следующем чемпионате.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:20
Если не ошибаюсь, то уже несколько лет подряд Спартак пытается бороться за чемпионство....Будем посмотреть что получится в новом сезоне.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:19
Обычное дело для народной. Мести языком куда проще, чем делать результат на поле.
Спартак в начале сезона: "Всех порвём!".
Он же, но в конце: "Ну не Шмогла я!"
94mbe49wvv94
94mbe49wvv94
вчера в 12:09
Новое поколение не видит успехов спартака многие годы, пора о себе напомнить.
Capral
Capral
вчера в 12:06
От всей души пожелаю Величайшему советскому Клубу- бороться за чемпионство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давно пора напомнить о себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Столько лет без чемпионства, для Спартака- непозволительно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Меня поймут, все те, кому дорог советский футбол...
uatmb64fjm2v
uatmb64fjm2v
вчера в 12:04
Бороться никто не мешает, как всегда с новым тренером по традиции.
hsrxh5vsmtny
hsrxh5vsmtny
вчера в 11:58
У спартака гораздо больше шансов сделать это, чем у цска или Локомотива, при всей неприязни к спартаку стоит пожелать ему успехов в этом.
7f8vq6nqvnkk
7f8vq6nqvnkk
вчера в 11:55
Конечно будет, главное участие.
gy4zcxd7kqt9
gy4zcxd7kqt9
вчера в 11:54
Эту новость мы слышим каждый год
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