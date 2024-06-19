Медина: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство в новом сезоне»

Полузащитник Хесус Медина ответил на вопрос, будет ли «Спартак» бороться за чемпионство в новом сезоне.
Да, мы будем бороться. У нас хорошие игроки и новый тренер, который выигрывал титулы. Будем стараться выиграть каждую игру и выступить лучше, чем в прошлом сезоне. «Спартак» всегда должен бороться за все трофеи.
Спартак в начале сезона: "Всех порвём!".
Он же, но в конце: "Ну не Шмогла я!"
Спартак в начале сезона: "Всех порвём!".
Он же, но в конце: "Ну не Шмогла я!"
Меня поймут, все те, кому дорог советский футбол...
Меня поймут, все те, кому дорог советский футбол...