ЦСКА собирается отдать двух игроков в аренду

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вчера, 12:54

ЦСКА начал подготовку к новому сезону на базе в Новогорске под руководством главного тренера .

Футболисты, принимавшие участие в сборе национальной команды России, — Фёдор Чалов, Иван Обляков и Игорь Дивеев, присоединятся к команде 25 июня. Аббосбек Файзуллаев, который уезжал в сборную Узбекистана, прибудет в расположение московского клуба 27 июня. Виктор Мендес из-за инфекции присоединится к команде чуть позже.

Виктор Давила в составе сборной Чили примет участие в Кубке Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля.

и должны на правах аренды уйти в другие клубы для получения игровой практики.

Егор Ушаков продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе и присоединится к «армейцам» на втором сборе.