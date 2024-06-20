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ЦСКА собирается отдать двух игроков в аренду

вчера, 12:54

ЦСКА начал подготовку к новому сезону на базе в Новогорске под руководством главного тренера Марко Николича.

Футболисты, принимавшие участие в сборе национальной команды России, — Фёдор Чалов, Иван Обляков и Игорь Дивеев, присоединятся к команде 25 июня. Аббосбек Файзуллаев, который уезжал в сборную Узбекистана, прибудет в расположение московского клуба 27 июня. Виктор Мендес из-за инфекции присоединится к команде чуть позже.

Виктор Давила в составе сборной Чили примет участие в Кубке Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля.

Владимир Шайхутдинов и Сид Ахмед Айсауи должны на правах аренды уйти в другие клубы для получения игровой практики.

Егор Ушаков продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе и присоединится к «армейцам» на втором сборе.

После окончания аренд в расположение «красно-синих» возвращаются Илья Помазун, Данила Боков, Кристиян Бистрович, Владислав Яковлев и Адольфо Гайч. Аргентинский нападающий прилетит в Москву 25 июня, а остальные начнут подготовку к сезону вместе с ЦСКА уже сегодня.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:41
Интересно, Николич осмелится посадить Акинфеева на лавку, поставив в ворота Помазуна с Торопом?
isamsn
isamsn
вчера в 17:03
Вернулось много игроков. Выбор у тренера богатый. . Вратарей и нападающих перебор. Тут главное в каком они состоянии. Наверно сбор определит будущий состав основы и резерва.
shlomo
shlomo
вчера в 14:56
Почему то клубы не были озвучены куда их хотят отдать...
drug01
drug01
вчера в 13:29
Уже лишние игроки появились
Capral
Capral
вчера в 13:25
Посмотрел состав армейцев, и даже, как-то страшновато стало... Этот состав- не для высоких мест, к сожалению, да еще, с таким тренером. Вообще удивляюсь Николичу- он же привык требовать лучших игроков, как это было в Локо. Неужели в ЦСКА не будет никакого усиления? Жаль, если так. Старая Гвардия- фактически на месте, но её недостаточно для полноценного сезона. Если, мудрый Федотов, еще как-то выкручивался, с теми кто был, то как будет работать, средний по способностям Николич- не представляю... И всё-таки, пожелаю "Славной команде Лейтенантов"- Удачи, и преодолеть все трудности на пути к Успеху!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:23
Кто это такие, и зачем их вообще тогда брали ???)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:14
Надо понимать Боков на подстраховку или.... Торопа?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:10
Поначалу будет 4 вратаря. Акинфеев, Помазун, Боков и Тороп. А потом еще кого то отдадут. Видимо Бокова.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:00
Кто же им практику предоставит?
khbfc2c4hszt
khbfc2c4hszt
вчера в 13:00
Главное,Адольфо вернулся, заменит легенду Заболотного на посту ведущего команды.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:57
Если нужна игровая практика то нужно отдавать
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