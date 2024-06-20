ЦСКА собирается отдать двух игроков в аренду

ЦСКА начал подготовку к новому сезону на базе в Новогорске под руководством главного тренера Марко Николича.
Футболисты, принимавшие участие в сборе национальной команды России, — Фёдор Чалов, Иван Обляков и Игорь Дивеев, присоединятся к команде 25 июня. Аббосбек Файзуллаев, который уезжал в сборную Узбекистана, прибудет в расположение московского клуба 27 июня. Виктор Мендес из-за инфекции присоединится к команде чуть позже.
Виктор Давила в составе сборной Чили примет участие в Кубке Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля.
Владимир Шайхутдинов и Сид Ахмед Айсауи должны на правах аренды уйти в другие клубы для получения игровой практики.
Егор Ушаков продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе и присоединится к «армейцам» на втором сборе.
После окончания аренд в расположение «красно-синих» возвращаются Илья Помазун, Данила Боков, Кристиян Бистрович, Владислав Яковлев и Адольфо Гайч. Аргентинский нападающий прилетит в Москву 25 июня, а остальные начнут подготовку к сезону вместе с ЦСКА уже сегодня.