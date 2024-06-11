Чемпионы могут не доехать до РПЛ. Талалаев говорит про «сытых миллионеров», ищут нового тренера

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вчера, 19:00

Вокруг «Химок» – информационный бум.

Как-то быстро вокруг «Химок» развеялась аура здорового клуба. Всё больше инсайдов о потенциальной отставке Андрея Талалаева, который вернул коллектив в РПЛ через год после вылета.

Ворвались в лидеры Первой лиги

Хотя в скорый камбэк не верилось – подмосковная команда с шумом покинула Премьер-Лигу. С отставкой Юрана сезон превратился в сплошной кошмар, химчане на пару с «Торпедо» финишировали с огромным отставанием от конкурентов из зоны стыков (12 очков). Вдобавок дела не ладились у Андрея Талалаева, он приложил руку к вылету сразу двух клубов за один сезон (перед возвращением в «Химки» работал в «Торпедо»).

Но свои ошибки «Химки» поняли. Активно поработали на трансферном рынке, ближе к середине сезона закрепились в первой четвёрке – бодались с махачкалинским «Динамо», «Родиной» и «Акроном». И выиграть конкуренцию удалось благодаря штурму в последних турах, подопечные Андрея Талалаева выдали 7-матчевую победную серию.

Да и в целом пребывание во втором по силе дивизионе пошло на пользу – вокруг «Химок» исчезла шумиха, удалось сконцентрироваться на непосредственно футбольной деятельности. Так что и возвращение воспринималось позитивно.

Талалаев перестраивал команду «сытых миллионеров», ещё хотел перестановок в руководстве

Но полыхнуло очень быстро. В межсезонье клубу предстоит обновление, нужно усилиться, чтобы задержаться в Премьер-Лиге. Сообщалось, что для этого руководство «Химок» собиралось обратиться к опытным исполнителям – Артём Дзюба как раз покидает «Локомотив», а Артур Юсупов уходит из «Сочи». От обеих кандидатур наставник оказался не в восторге. С экс-форвардом «красно-зеленых» у него напряженные отношения, поэтому и на инсайд об интересе он отреагировал резко:

Без личной беседы я не беру ни одного игрока в команду. И если игрок будет заведен без моего ведома, то единственное, что он будет делать – бегать в стороне. Иной выход – придется менять тренерский штаб. Поэтому вариантов событий не так много.

Отмечается, что высказывание тренера вызвало у боссов «Химок» отторжение. При этом называется ещё одна причина потенциальной отставки – Талалаев хотел, чтобы место Николая Оленева на посту генерального директора занял Александр Чирин (на данный момент он исполнительный директор).

Больше удивила реакция в клубе на информацию об отставке. Вот комментарий самого Оленева:

В клубе нет такой информации. Андрей Викторович находится в отпуске, как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?

На твёрдое «нет» не похоже. Владелец клуба Туфан Садыгов сообщил, что не в курсе ситуации. А тренер не ограничился одной громкой цитатой – так он описал возникающие разногласия по формированию команды:

Переформатировать команду «сытых миллионеров», как я ее называл, стоило огромного труда. И снова повторять ту же ошибку, на мой взгляд, не имеет смысла.

Огнеопасно.

На рынке есть интересные кандидаты

Опять же – подтверждений потенциальной отставке нет. Владелец «Химок» не в курсе, а генеральный директор отмечает, что не может уволить сотрудника в отпуске.

Но кандидаты на смену уже появились. Первым назвали Владимира Слишковича. Босниец хорошо отработал в кризисной ситуации – после Абаскаля в «Спартаке» осталась выжженная земля, тренер быстро вернул игрокам уверенность. С психологией он работать умеет, заслужил шанс проявить себя как самостоятельный специалист. И когда москвичи предпочли назначить Станковича, ушел по собственному желанию.

Ещё один свободный кандидат – Сергей Игнашевич. Его решение покинуть «Балтику» по окончании сезона казалось спорным, но была в этом определенная логика. Наставник не смог вывести калининградцев на уровень РПЛ , адаптировалась команда, когда уже наступила весна. Шанса на осечку уже не было – в этот момент решение выкладываться и в чемпионате, и в Кубке стало стратегической ошибкой. Все силы «балтийцы» оставили, пройдя до финала – и не хватило, чтобы выбраться в зону стыков. Зато Игнашевич показывает устойчивый прогресс и готов к очередному испытанию Премьер-Лигой.

«Химки» могут заново превратиться в андердога

Проблема в самом желании сменить тренера. «Химки» и так год провели в Первой лиге потому, что решили отказаться от Юрана. Специалист при этом вырвал ничью у «Зенита», после четырех туров шли седьмыми.

Сейчас подмосковный клуб просто рискует наступить на те же грабли. Талалаев – тренер с характером. Но он эффективно обновил коллектив, сплотил игроков вокруг себя и выдал результат. За него в РПЛ будут биться, этот специалист сможет достать из нынешнего состава максимум. А смена тренера – это удар по атмосфере (не говоря уже о перестройке тактики). У Игнашевича есть авторитет, но ему «Химки» мало знакомы, поэтому помимо формирования состава потребовалось бы время на притирку. Его у новичка РПЛ нет.

Слишкович уже имеет опыт в условиях, когда надо поработать с атмосферой в команде, умеет себя поставить. С другой стороны, в качестве главного тренера он провел несколько месяцев, когда стояла лишь одна задача – удержать цельный коллектив и передать в руки сменщику. А тут – полноценный сезон, задача не вылететь. И состав точно не «спартаковский».