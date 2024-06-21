«Оренбург» арендовал голкипера «Зенита» Москвичева

«Зенит» и «Оренбург» достигли договорённости о годовой аренде вратаря петербургского клуба Богдана Москвичева.
С февраля голкипер выступал за «Чайку» из Песчанокопского.
Также южноуральцы продлили арендное соглашение хавбека «сине-бело-голубых» Ярослава Михайлова.
2) Перспектива: 0 баллов (играть не будет)
3) Необходимость клубу: 0 баллов (в команде есть три вратаря)
4) Опыт и статистика: 0 баллов (нет опыта игры даже в ФНЛ)
Итого: 1 балл
2) Перспектива: 0 баллов (играть не будет)
3) Необходимость клубу: 0 баллов (в команде есть три вратаря)
4) Опыт и статистика: 0 баллов (нет опыта игры даже в ФНЛ)
Итого: 1 балл