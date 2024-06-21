Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Оренбург» арендовал голкипера «Зенита» Москвичева

вчера, 16:26

«Зенит» и «Оренбург» достигли договорённости о годовой аренде вратаря петербургского клуба Богдана Москвичева.

С февраля голкипер выступал за «Чайку» из Песчанокопского.

Также южноуральцы продлили арендное соглашение хавбека «сине-бело-голубых» Ярослава Михайлова.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Сочи» арендовал игрока «Балтики»
Вчера, 14:47
Полузащитник ЦСКА отправится в аренду в «Шериф»
Вчера, 11:15
ОфициальноАрсен Адамов перешёл в «Ахмат» на правах аренды
20 июня
ОфициальноЦСКА собирается отдать двух игроков в аренду
20 июня
В «Зените» сообщили о сроках возвращения Бакаева из аренды
19 июня
СлухиБакаев не вернётся в «Зенит» этим летом
19 июня
Сортировать
Все комментарии
7n4sutqru4jn
7n4sutqru4jn
вчера в 19:56
Только надпись - игрок Зенита, а по факту нет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:03
Лучше аренда - чем длинная скамейка..
hx54s8vm7syt
hx54s8vm7syt
вчера в 18:56
Стоит пожелать зенитовцам хороших игр и удач во всем.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:53
1) Цена трансфера: 1 балл (адекватна)
2) Перспектива: 0 баллов (играть не будет)
3) Необходимость клубу: 0 баллов (в команде есть три вратаря)
4) Опыт и статистика: 0 баллов (нет опыта игры даже в ФНЛ)

Итого: 1 балл
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:29
Богдан пошёл по арендам , но правда с небольшим "повышением".)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 