Сборные Дании и Англии не выявили победителя в матче Евро-2024

Сборные Дании и Англии сыграли вничью в матче 2-го тура Евро-2024 (1:1).
Харри Кейн вывел вперед англичан на 18-й минуте, а на 34-й счет сравнял Мортен Юльманн.
Англия лидирует в группе C (4 балла), Дания идет на 2-м месте (2 очка).
В другом поединке квартета сборные Сербии и Словении также не выявили победителя.
Про Англию я писал после матча против Сербии, мнения своего не поменял....Саутгейт играет в трусливый футбол имея в своем составе очень сильных исполнителей! Я писал, что такая сборная должна была громить Сербию а не охранять преимущество в один мяч....вот теперь представьте, что Дания обыграет Сербию в 2 или более мячей, а Англия сыграет вничью со Словенией, и тогда Англичане будут вторыми и сыграют с Немцами, а немцы как команда кажется более сыгранной и шансы у англии будут малы (да, это всё абы да кабы, но такое может произойти, и тогда Саутгейту откликнется та скромная победа над слабой Сербией увольнением)
Про Англию я писал после матча против Сербии, мнения своего не поменял....Саутгейт играет в трусливый футбол имея в своем составе очень сильных исполнителей! Я писал, что такая сборная должна была громить Сербию а не охранять преимущество в один мяч....вот теперь представьте, что Дания обыграет Сербию в 2 или более мячей, а Англия сыграет вничью со Словенией, и тогда Англичане будут вторыми и сыграют с Немцами, а немцы как команда кажется более сыгранной и шансы у англии будут малы (да, это всё абы да кабы, но такое может произойти, и тогда Саутгейту откликнется та скромная победа над слабой Сербией увольнением)
Нафига он полностью поменял всю тройку атаки, когда Сака выдал прекрасный матч и всю дорогу обострял?
Вопросы, вопросы, вопросы...
Ну и оборона Англии второй матч показывает, что взрослые сборные, где атака мощная, накидают банок Пикфорду полную авоську.
Нафига он полностью поменял всю тройку атаки, когда Сака выдал прекрасный матч и всю дорогу обострял?
Вопросы, вопросы, вопросы...
Ну и оборона Англии второй матч показывает, что взрослые сборные, где атака мощная, накидают банок Пикфорду полную авоську.
Короче вопросов много. Скорее как и всегда Саутгейт хочет минимальными силами пробиться в плей офф на лучших условиях. Не сказал бы трусливо, но очень прагматичный футбол. Но все понимают, что нужно менять это все. Может быть добавят по ходу? Кто его знает этого Гарета.
А вот датчане удивили после первой игры. Вот они играл на победу точно. Чуточки везения не хватило. С сербами будет не легко. Сербы в этот раз не очень сильны, могут и взорваться.
Короче вопросов много. Скорее как и всегда Саутгейт хочет минимальными силами пробиться в плей офф на лучших условиях. Не сказал бы трусливо, но очень прагматичный футбол. Но все понимают, что нужно менять это все. Может быть добавят по ходу? Кто его знает этого Гарета.
А вот датчане удивили после первой игры. Вот они играл на победу точно. Чуточки везения не хватило. С сербами будет не легко. Сербы в этот раз не очень сильны, могут и взорваться.