Сборные Дании и Англии не выявили победителя в матче Евро-2024

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вчера, 20:53

Сборные Дании и Англии сыграли вничью в матче 2-го тура Евро-2024 (1:1).

Харри Кейн вывел вперед англичан на 18-й минуте, а на 34-й счет сравнял Мортен Юльманн.

Англия лидирует в группе C (4 балла), Дания идет на 2-м месте (2 очка).

В другом поединке квартета сборные Сербии и Словении также не выявили победителя.