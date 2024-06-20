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Сборные Дании и Англии не выявили победителя в матче Евро-2024

вчера, 20:53
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборные Дании и Англии сыграли вничью в матче 2-го тура Евро-2024 (1:1).

Харри Кейн вывел вперед англичан на 18-й минуте, а на 34-й счет сравнял Мортен Юльманн.

Англия лидирует в группе C (4 балла), Дания идет на 2-м месте (2 очка).

В другом поединке квартета сборные Сербии и Словении также не выявили победителя.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:03
Датчане все равно молодцы
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 23:54, ред.
Посмотрел на сайте УЕФА - статистика команд в матче Англия-Дания просто одинаковая. И количество пасов, и процент из них точных, и владение почти 50/50, и удары, число атак - они просто одинаковые. Включая самое главное - уровень. Я в панике. Это - лучшая лига в мире? Уровня Дании?
Тут есть только одно объяснение, привычное. Саутгейт защитник в прошлом и выстраивает игру от обороны, его так и критиковали уже несколько лет. А больше и нечего сказать об игре.
3ton
3ton
вчера в 23:28
Ожидаемые результаты от распиаренной Англии
Команда деревяшек
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
В том то и прикол, что жилы рвут, а игры нет! Нет сыгранности и нормальной реализации. Более того, складывается впечатление, что Саутгейт до сих пор не нашел стабильных игровых связок. Гол Беллингема в первой игре случился через подачу- рикошет Сака; сегодня та же хрень, - Кейн забил после двойного отскока снаряда без малейшего намека на планомерную командную комбинацию. Вот те и вся Англия.

P.S. Когда есть запас прочности ( как у тех же немцев), тогда догам отгружают по полной и не дают им даже голову поднять. У " львов " этого и близко нет. Португальцы и испанцы их точно вперёд ногами вынесут. Вот увидишь.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 22:49, ред.
Ужасный футбол. Я ожидал от Англии много большего.
Вот смотрю Италия-Испания - это шикарно, пусть и переборщили с агрессией и фолами. А Англия... толком передачу отдать уже проблема в сборной.
DXTK
DXTK
вчера в 22:30
Каждый раз все ругают Саутгейта такое ощущение что в первый раз смотрят игры сборной Англии на турнире под его руководством. Англия набрала 4 очка возглавляет таблицу, что еще нужно? красота и разгром соперников это не главное в футболе, главное результат.
Я например не вижу смысла вообще рвать жилы в такой группе где есть средняя Сербия и Словения, которые вообще не представляют угрозы, и более менее крепкая Дания с которой даже ничья устроит всех, задача по выходу из группы решена за долго до начала Евро была.

PS Я могу сказать одно Англия уже в плейофф точно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:06
Не исключено. Но посыл в том, что эти индивиды - единичные случаи.
Ты просто погляди на них со стороны. Они ж друг другу абсолютно не интересны - практически все друг друга знают по АПЛ, как облупленных, и ничего не черпают для себя нового. Все у них по типу футбольного кровосмешения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:04
Жаль, что северяне не дожали наглосаксов...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:01
Диагноз от попугая Кеши:
"Замаскированный договорняк!"
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:58
А разве Санчо не выступал на прошлом Евро за Боруссию откуда после того как завалил сборную в серии пенальти перебрался в МЮ........???
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:55
И вот это называют фаворитом ЧЕ! Тут все сказали!Добавить нечего! Респект датчанам!!
P.S. Цены на игроков не решают конечно судьбу матча! Но...зашел ради интереса на трансфермаркет!Так вот:
Англия-1,52 Млрд
Дания-415 млн))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:54, ред.
Два матча англичан...два вымученных гола...всё есть - куража нету....
Очень удивлюсь если согласно предсказаниям экспертов Англия окажется в финале...
Думал как то по другому выглядит игра команды укомплектованная игроками более чем на 1,5 млрд евро....
Наверное половина команд на турнире могут огорчить Саутгейта и Ко......
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:54, ред.
Кейн и Беллингем - это только нынешний состав сборной. Причем Кейн только первый сезон играет на чужбине..
На прошлом Евро и ЧМ , равно как и на позапрошлых международных турнирах так и вовсе никаких легионеров у них не было.
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:50
А как же Кейн который выиграл ноль трофеев с Баварией???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:48
Проблема сборной Англии в другом: все ее игроки играют в родном чемпе и нет ни одного ( кроме Беллингема), кто мог бы как то разнообразить этот сухой остаток.
Иными словами, именно футбольная монокультура - бич сборной "львов".
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:47, ред.
Скучнейшая сборная Англии что я помню,как они прижались к воротам перед голом Дании!
Желаю саксам вылета как можно быстрее!
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник
вчера в 21:47, ред.
Получается, если Дания скатает ничейку с Сербией, то опять может спокойны выйти из группы со 2-го места с тремя очками, как на прошлом Евро
adekvat
adekvat
вчера в 21:45
Англия с такой игрой далеко не уедет.
particular
particular
вчера в 21:41
Видимо, не нашлось проявителя и закрепителя...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:35
Англия - это ужас! Забили быстрый гол и бросили играть. Думали, что опять отобьются как в матче с сербами, но если те не сильно напрягали их оборону, то датчане прессинговали и не давали англичанам спокойно выходить со своей половины поля. Защитники упорно пытались разыгрывать мяч у своих ворот через мелкий пас и регулярно ошибались, привозя опасные моменты. Столько ошибок и брака в передачах непозволительно для сборной такого уровня. Глядя на игру Англии забываешь, что у них в составе собраны сплошь топовые игроки. Играют как какие-то аутсайдеры.
lotsman
lotsman
вчера в 21:31
Молодцы датчане. Я так рассчитывал, что они не дадут англичанам выиграть.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 21:29
Сайтгейт "прекрасен".. "Бирмингем" ещё больше.. Мусиала - лучшее, что есть на этом ЧЕ.. Месси с удовольствием уступит ему ЗМ.. Да, всё идёт по плану.. А-ха-ха-ха.. 👍😀
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:27
Очень жаль болельщиков на стадионе и во всём мире, которые хотели футбол от звезд апл и не только.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:26
Надо было Уоткинса и Боуэна в старт ставить, они бы рвали.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:23
Как долеко дойдут Англичаны решит жеребьевка
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:22
если завтра взять и уволить к чертовой матери этого Саутгейта,
как минимум игра у англичан улучшится.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:22
Саутгейт главный минус у Англичан, тот еше физрукан , вылетить он с треском, где то 1/4 финале.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:22
Об игре сб.Англии:

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:21
фанат сб.Англии с 1986 года, после великого матча Аргентина - Англия.
но сегодня хотел только одного.
чтоб Дания победила, и чтоб Саутгейта наконец то уволили.
как можно призвать лучших игроков АПЛ, умеющие в атаке все делать
и заставлят их играть антифутбол Саутгейта?
что нужно. чтоб Палмер был в старте?
Беллингем из Реала полный ноль.
Как и Саутгейт.
Английский клубный уровень намного выше за счет тактической организации
игры....но в сборной у беззубого сАутгейта свой уровень.
Munutd
Munutd
вчера в 21:15
Нет слов. Одни нервы, от игры Англии (((
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