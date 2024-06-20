Сборная Испании обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Испании переиграла команду Италии во 2-м туре Евро-2024 (1:0).
Автоголом отметился Риккардо Калафьори на 55-й минуте.
Испания лидирует в группе B (6 очков), эта команда вышла в 1/8 финала турнира. Италия идет на 2-м месте (3 балла).
Сборная Испании переиграла команду Италии во 2-м туре Евро-2024 (1:0).
Автоголом отметился Риккардо Калафьори на 55-й минуте.
Испания лидирует в группе B (6 очков), эта команда вышла в 1/8 финала турнира. Италия идет на 2-м месте (3 балла).
Думал, что, мол, вот, наконец-то что-то для БОЛЕЛЬЩИКОВ увижу.
И что увидел???
Нет, минут 20 первых было очень даже: каждая из команд старалась проявить свои лучшие, ТРАДИЦИОННЫЕ КОМАНДНЫЕ игровые качества.
А потом? А потом - ФСЁ!(((
Итальянцы просто сдулись и перестали соответствовать статусу "четырёхкратный чемпион мира"...
А испанцы...
Нет, когда рядом не было жёсткого прессинга макаронников, испанцы, конечно, были верны себе - великолепная техника владения мячом, точные средние и длинные передачи и прочее...
Но ощущения того, что они наконец-то "дожмут" Италию, как-то у меня лично не было. Правда, Джанлуиджи Доннарума был очень хорош.
Концовка, так, вообще какой-то нервной получилась, с обилием технического брака игроков обеих команд и нескольких наиголевейших возможностей у ворот как итальянцев, так и испанцев.
Думал, что, мол, вот, наконец-то что-то для БОЛЕЛЬЩИКОВ увижу.
И что увидел???
Нет, минут 20 первых было очень даже: каждая из команд старалась проявить свои лучшие, ТРАДИЦИОННЫЕ КОМАНДНЫЕ игровые качества.
А потом? А потом - ФСЁ!(((
Итальянцы просто сдулись и перестали соответствовать статусу "четырёхкратный чемпион мира"...
А испанцы...
Нет, когда рядом не было жёсткого прессинга макаронников, испанцы, конечно, были верны себе - великолепная техника владения мячом, точные средние и длинные передачи и прочее...
Но ощущения того, что они наконец-то "дожмут" Италию, как-то у меня лично не было. Правда, Джанлуиджи Доннарума был очень хорош.
Концовка, так, вообще какой-то нервной получилась, с обилием технического брака игроков обеих команд и нескольких наиголевейших возможностей у ворот как итальянцев, так и испанцев.