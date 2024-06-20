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Сборная Испании обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024

вчера, 23:54
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Испании переиграла команду Италии во 2-м туре Евро-2024 (1:0).

Автоголом отметился Риккардо Калафьори на 55-й минуте.

Испания лидирует в группе B (6 очков), эта команда вышла в 1/8 финала турнира. Италия идет на 2-м месте (3 балла).

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Все комментарии
Sкрудж
Sкрудж ответ Köln (раскрыть)
сегодня в 10:17
Турцию то вы туда зачем запихали ? После одной вымученой победы над Грузией ,. Рановато будет , пусть хотя бы дадут игру и результат с Португалией.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 10:13
Ну до полуфинала Испания должна доезжать . А там как пойдёт , когда остануться 4 сильнейшие команды , там может быть всякое в одном отдельно взятом матче. На сегодня по игре Испания в эту четвёрку точно входит , там же в четвёрке и Германия. А вот Франция , Англия , Португалия пока не показывают за счёт чего они собираются войти в эту четвёрку.
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 09:47
По названию, да, но и только...
nv8d42hc8d4h
nv8d42hc8d4h
сегодня в 08:03
Итальяшкам теперь придется сильно попотеть в последнем туре.
sv_1969
sv_1969 ответ sxfw44d4srk7 (раскрыть)
сегодня в 08:02
Гол то мож и кривой, но не случайный
sxfw44d4srk7
sxfw44d4srk7
сегодня в 07:30
Опять кривой, случайный гол решил исход матча
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:24
Ничего выдающегося в игре не было.
Вещий
Вещий
сегодня в 07:10
Скромненько, но счет на табло и есть нужный результат.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:54
Счёт мог быть 0-0 , автогол раскрепостил испанцев
adekvat
adekvat
сегодня в 06:49
Испания если реализацию моментов подправит то возьмет кубок.
ABir
ABir
сегодня в 05:46
Минимальная победа испанцев показала примерно одинаковый уровень команд, испанцам повезло чуть больше.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 05:29, ред.
Просто нет тех кто мог играть эту тики таку ... И правильно что отошли
Köln
Köln
сегодня в 04:50
Пока на Евро можно выделить следующие сборные, Германия, Турция, Испания,ну и Нидерланды.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:29
И ведь хорошо что команда сб Испании отошли от вато-футбола)) пародия от тики-таки Барселоны..да теперь футбол энергозатратный...много сил отнимает...и возможно команда выдохнет не дойдя до финала...посмотрим как будет играть в плей оффе
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:36
Мне игра не понравилась
УЕСКА
УЕСКА ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:13
Для группового этапа это серьезные соперники.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:55
Ну вот и посмотрим. У меня к Испании нет ничего плохого- родственники там живут, сам я бывал неоднократно в этой стране, и, что интересно, дважды, ставя на Испанию- выиграл!!! Другое дело, что футбол испанский, видится мне эффектным, но не эффективным. Прав я или нет- скоро узнаем.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:51
Для начала, надо, чтобы Мбаппе оклемался, без него- невозможно представить себе Францию.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:50
Тут даже образное сравнение чересчур.
А проиграть может любая сборная.
Capral
Capral ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
сегодня в 00:49
Пока, извлекает, пока...
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:48
Да же такая Франция легко остановит Испанцев
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:48
Ну во-первых, я не в прямом смысле слова сравнил, это больше образное сравнение, а во-вторых, не будем форсировать события. Испания может проиграть, даже там, где никто не ждет...
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:46
А я вижу команду, которая извлекает толк из беготни. Тактически гибкую команду, если сравнивать с первым матчем. Да, сегодня у испанцев реализация заметно страдала, но не нужно забывать, что против них играла мощная защита во главе с одним из лучших вратарей современности. У испанцев органично сочетаются индивидуальное мастерство и тактическая выучка, а разнообразный подход к атаке только добавляет им очков. Испанцам бы толкового топ-страйкера (при всём уважении к Морате), "убийцу" типа Вильи.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:45, ред.
С Жироной, Вить, можно лишь проводить параллели, но видеть у Фурии элементы дворового футбола, это чересчур. Точность и скорость передач зашкаливает, физ подготовка отменная, позиционное нападение классное и т.д. и т.п.
Будь у испанцев сегодня реализация как в игре с Хорватией, в ворота Италии банок 5 влетело бы.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Франция еще не розыгралась, но если найдет свою игру- может сыграть достойно. По стилю, Франция выглядит солиднее остальных. У французов чувствуется класс и высокое мастерство, как командное, так и индивидуальное, у испанцев- азарт, ничего больше... Поглядим, короче.)))
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:38
Персонально я плохо знаком со сб.Испании, но по стилю игры, не вижу в этой команде большого превосходства. Таже Германия, способна остановить Испанию. Италия сегодня выбрала не самую плохую тактику- не побежала сломя голову в атаку, как хорваты, но индивидуальные ошибки в обороне подвели итальянцев. Если, общекомандная итальянская игра была организована грамотно, то непосредственно игра в ЦЗ- на редкость неудачно.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:37
Если Испанцам фартанет да может и возьмут Евро, а так и Англия и Франция не показывают достойной игры
Predator94
Predator94
сегодня в 00:33
Какой скучный евро! Запомнилась команда Турции и все
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:33
Не знаю, как Испанцев считают фаворитами? Там только Родри топовый игрок.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:31
Очень слабая группа у Испанцев, Хорваты пристарелые, Италия мертвая, может Албанцы дадут бой?
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