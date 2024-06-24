В Испании могут запретить коридоры с ударами по спине и голове

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вчера, 16:41

В Испании обсудят запрет коридоров для игроков с ударами по спине или голове.

Речь идёт о футбольной традиции, по которой футболисты организуют коридор для новичка и именинника, через который тот должен пройти, пока остальные бьют его руками и ногами по спине, голове и другим частям тела.

Родители жалуются на негативное влияние таких традиций на детей, которые повторяют их в школе.