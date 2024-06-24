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В Испании могут запретить коридоры с ударами по спине и голове

вчера, 16:41

В Испании обсудят запрет коридоров для игроков с ударами по спине или голове.

Речь идёт о футбольной традиции, по которой футболисты организуют коридор для новичка и именинника, через который тот должен пройти, пока остальные бьют его руками и ногами по спине, голове и другим частям тела.

Родители жалуются на негативное влияние таких традиций на детей, которые повторяют их в школе.

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:17
Приветствую, Дружище!!!
Полностью согласен!!! Ленивые 100%!!! А то, что они посмеялись над немцем, наверняка, только, он, возможно, принял это за комплимент...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:13, ред.
Испанцы не тупые...они ленивые и частенько включают "дурочка")...кстати не удивлюсь если они еще над вашим знакомым немцем посмеялись, который этого не понял)...в любом случае они все разные как и все люди...
238n7ph3ehju
238n7ph3ehju
вчера в 18:38
Дедовщина какая-то в испанском футболе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:16
не только хлопают новичка по спине, а кто то может по дружески дать и пинка))
жесткая древняя традиция еще с римских завоеваний.
а футбол мужской вид спорта.
если матери или маменькины сыночки боятся, лучше им заниматься в синхронной плавании....
так хотят уничтожит традиции и ментальность!!!
yk2q7cf2c2er
yk2q7cf2c2er ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:33
Опять не понял о чём вы, но ответа как я понимаю так и не дождусь.
На вас нет никаких обид, ещё раз повторюсь, к вам лично я отношусь хорошо, но в данном случае вы вписались за другого пользователя, но по существу ответить так и не смогли.
Удачи!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:32
Хорошо "додули" , а то уж больно "сквозь строй" напоминает и в последствии могли ещё и до палок ( шпицру́тенов) додуматься...)))
sv_1969
sv_1969 ответ 8jtuxcp5q3xm (раскрыть)
вчера в 17:27
Все пытаюсь найти где я так много написал!Ладно ! Замнем! Если чё извините!
8jtuxcp5q3xm
8jtuxcp5q3xm ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:16, ред.
Так в том то всё и дело, что я не особо гляжу кто конкретно лидирует на данный момент и если вспомнить, то речь была о каких то там 5000 "заработанных очков".
Отсюда и возник мой интерес.
Но пользователь не ответил, а вместо него вы взяли на себя функцию непонятно какую и вместо того, что бы ответить по существу пишите ни о чём.
Для чего это мне?
Ну во первых интересно, а во вторых как говориться на будущее.
Вот отсюда к вам вопрос: "Зачем вы мне много писали но так толком ничего и не сказали?".
Мой изначальный вопрос остался без ответа.
Capral
Capral
вчера в 17:11
По голове- точно бить не надо, потому что испанцы, народ- слегка туповатый. Много раз был в Испании и неоднократно в этом убеждался... Не в обиду испанцам, но что есть то есть. Работал я с одним немцем, так вот он рассказывал, что много лет проработал в Испании, в разных испанских фирмах, и практически, нигде не встречал особо продвинутых людей. Можно лучше всех играть в футбол, но при этом- быть не очень развитыми...)))
sv_1969
sv_1969 ответ 6vz8udqtwpu9 (раскрыть)
вчера в 16:58
Вспомните кто лидировал недавнее время с суммой более 70 К ! Имя юзера точно не помню !Вот вам и ответ...Обвинять не обвиняю!Упаси Бог!Но кто-то имя требовал?Сказать лично не мог чтобы не наговаривать , так как точно не был уверен!Как то так
pzra9vwtv294
pzra9vwtv294 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:54
Кстати о чести, обвинив кого то и в чём-то в ответ на предложения предъявить доказательства, лучше всего ответить: "Много чести! Желаю здравствовать".
Наверное это по современному, но видать я из другой эпохи, где честь имеет другое значение.
6vz8udqtwpu9
6vz8udqtwpu9 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:47, ред.
Ну вот видите и вы со мной согласны, что пишите мне впустую, только ради того, что бы написать, а не по существу.
Пафос?
А давайте вспомним кто кому стал писать и требовать нечто обстрактное.
Я к вам нормально отношусь, но не пойму чего вы хотите.
Где то, что то, кто то, кого то...
И после этого вы меня в чем то обвиняете?
Соглашусь, тут можно и посмеяться.
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