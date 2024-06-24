В Испании могут запретить коридоры с ударами по спине и голове

В Испании обсудят запрет коридоров для игроков с ударами по спине или голове.
Речь идёт о футбольной традиции, по которой футболисты организуют коридор для новичка и именинника, через который тот должен пройти, пока остальные бьют его руками и ногами по спине, голове и другим частям тела.
Родители жалуются на негативное влияние таких традиций на детей, которые повторяют их в школе.
Полностью согласен!!! Ленивые 100%!!! А то, что они посмеялись над немцем, наверняка, только, он, возможно, принял это за комплимент...)))
Полностью согласен!!! Ленивые 100%!!! А то, что они посмеялись над немцем, наверняка, только, он, возможно, принял это за комплимент...)))
жесткая древняя традиция еще с римских завоеваний.
а футбол мужской вид спорта.
если матери или маменькины сыночки боятся, лучше им заниматься в синхронной плавании....
так хотят уничтожит традиции и ментальность!!!
жесткая древняя традиция еще с римских завоеваний.
а футбол мужской вид спорта.
если матери или маменькины сыночки боятся, лучше им заниматься в синхронной плавании....
так хотят уничтожит традиции и ментальность!!!
На вас нет никаких обид, ещё раз повторюсь, к вам лично я отношусь хорошо, но в данном случае вы вписались за другого пользователя, но по существу ответить так и не смогли.
Удачи!!!
На вас нет никаких обид, ещё раз повторюсь, к вам лично я отношусь хорошо, но в данном случае вы вписались за другого пользователя, но по существу ответить так и не смогли.
Удачи!!!
Отсюда и возник мой интерес.
Но пользователь не ответил, а вместо него вы взяли на себя функцию непонятно какую и вместо того, что бы ответить по существу пишите ни о чём.
Для чего это мне?
Ну во первых интересно, а во вторых как говориться на будущее.
Вот отсюда к вам вопрос: "Зачем вы мне много писали но так толком ничего и не сказали?".
Мой изначальный вопрос остался без ответа.
Отсюда и возник мой интерес.
Но пользователь не ответил, а вместо него вы взяли на себя функцию непонятно какую и вместо того, что бы ответить по существу пишите ни о чём.
Для чего это мне?
Ну во первых интересно, а во вторых как говориться на будущее.
Вот отсюда к вам вопрос: "Зачем вы мне много писали но так толком ничего и не сказали?".
Мой изначальный вопрос остался без ответа.
Наверное это по современному, но видать я из другой эпохи, где честь имеет другое значение.
Наверное это по современному, но видать я из другой эпохи, где честь имеет другое значение.
Пафос?
А давайте вспомним кто кому стал писать и требовать нечто обстрактное.
Я к вам нормально отношусь, но не пойму чего вы хотите.
Где то, что то, кто то, кого то...
И после этого вы меня в чем то обвиняете?
Соглашусь, тут можно и посмеяться.
Пафос?
А давайте вспомним кто кому стал писать и требовать нечто обстрактное.
Я к вам нормально отношусь, но не пойму чего вы хотите.
Где то, что то, кто то, кого то...
И после этого вы меня в чем то обвиняете?
Соглашусь, тут можно и посмеяться.