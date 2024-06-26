Левандовски случайно ударил Мбаппе по сломанному носу в матче Евро

1719397419

вчера, 13:23

Нападающий сборной Польши во время игрового эпизода непреднамеренно ударил форварда команды Франции по месту, где была защитная маска. Это произошло в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 (1:1).

После случившегося француз несколько минут трогал нос, но ему удалось избежать серьёзного повреждения.

Напомним, что Мбаппе выступает в маске после того, как в 1-м туре сломал нос в игре с Австрией.