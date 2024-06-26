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Левандовски случайно ударил Мбаппе по сломанному носу в матче Евро

вчера, 13:23
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски во время игрового эпизода непреднамеренно ударил форварда команды Франции Килиана Мбаппе по месту, где была защитная маска. Это произошло в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 (1:1).

После случившегося француз несколько минут трогал нос, но ему удалось избежать серьёзного повреждения.

Напомним, что Мбаппе выступает в маске после того, как в 1-м туре сломал нос в игре с Австрией.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:40
Зная гнилую натуру француза, очень слабо верится, что случайно. Сам подставил нос чтобы судья свистнул.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 17:56
Нет там никакого перелома. Это чисто хайп Мбаппе чтобы ещё больше привлечь к себе внимание.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:22
Зная гнилую натуру поляка, очень слабо верится, что случайно. Если бы действительно случайно задел, то подошёл бы и извинился.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:59
Лишь бы без последствий.
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:10
Я те ща нос откушу случайно
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:47
А вдруг не случайно...:)))... поляки всегда все из подтишка делают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:43
это просто проба.
настоящая зарубка начнется в Эль Класико.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:34
Скажем так - маска "тест-драйв" прошла...)
2qk5g4x93nyv
2qk5g4x93nyv
вчера в 13:27
Чисто игровой момент
drug01
drug01
вчера в 13:27
За случайное тоже надо отвечать
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