Орлов: «Кокорин был талантливее Тюкавина»

Известный комментатор сравнил нападающего «Ариса» и форварда «Динамо» .

Кокорин был талантливее Тюкавина? Конечно. Он и на фланге играл, и в центре. Самобытный футболист. Талант. Не реализовал себя. Ну тут уже сам виноват, голова на плечах тоже должна быть.