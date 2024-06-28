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Орлов: «Кокорин был талантливее Тюкавина»

вчера, 19:08

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающего «Ариса» Александра Кокорина и форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Кокорин был талантливее Тюкавина? Конечно. Он и на фланге играл, и в центре. Самобытный футболист. Талант. Не реализовал себя. Ну тут уже сам виноват, голова на плечах тоже должна быть.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:52
Орлов хоть ты и футбольный человек, а не фига в нём оказывается не понимаешь только делаешь вид и языком мелешь на раз два три
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:50
Кокорин самобытный? рассмешил ..... самобытными были Черенков Титов Аршавин, а ещё раньше Воронин Стрельцов таких сейчас нет и вряд ли будут их тут же на корню портят и балую деньгами и они перестают быть самобытными и талант данный богом профуфукивают
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:46
Оба русских бездаря у нас сейчас нет игроков европейского уровня даже Головин не тянет на такого во первых из-за своей физической подготовки и постоянные травмы мы не футбольная страна у нас даже в 50 лет не может родиться игрок уровня скажем Де Брюйне это просто пример да был Аршавин но он поиграл пару сезонов и всё вы скажите Миранчук Захарян но они в за штатных клубах сидят плотно на скамейках все Тюкавин Тюкавин а что он такого сделал вот пусть наколотит 30+ голов за сезон тогда будем его с кем-нибудь сравнивать, а пока он просто среднего уровня игрок и может просидеть в Динамо и таковым остаться если тебе предлагают перейти в Зенит то ты должен радоваться потому что там у тебя есть возможность наколотить эти 30 голов или если тебе предлагают перейти в скажем Алавес или Торино надо быстрей переходить и доказывать чтобы потом тебя взяли в Барсу или Ювентус, а не ждать когда же тебя позовут в Баварию или Реал но именно так и сидят ждут наши игрочишки, а некоторые типа Глушенкова сейчас уже никуда не уйдут потому что попал в золотую клетку с такой то зарплатой зачем ему скажем тот же Торино да и денег там столько не дадут. Многие смеются мол как так Оздоев или Кузяев взяли и ушли в такие слабые команды но они играют в Европе и наслаждаются качественным футболом а не сидят в нашем болоте и чего то ждут
баск
баск
вчера в 22:23
Это верно, Сашок талантливее, но помимо таланта неплохо бы ещё систематически трудиться и любить футбол.
Последние два пункта- не про Кокорина, отсюда и результат его карьеры
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:49
Потенциал футбольный выше может быть был у Кокорина, но не было главного таланта - умения думать и соображать
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:52
Орлов: «Кокорин был талантливее Тюкавина»
Первый играл за Зенит, второй отказал Зениту. Орлов в своей манере))
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:30
Что-то я давно Гешу не слышал! И тут вот те нати))
cska1948
cska1948
вчера в 19:22
Сейчас говорить о Кокорине, это как о вчерашних раках у Жванецкого.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:09
Кокорин хорошо играл,а сравнивать не стоит.
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