Орлов: «Кокорин был талантливее Тюкавина»

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающего «Ариса» Александра Кокорина и форварда «Динамо» Константина Тюкавина.
Кокорин был талантливее Тюкавина? Конечно. Он и на фланге играл, и в центре. Самобытный футболист. Талант. Не реализовал себя. Ну тут уже сам виноват, голова на плечах тоже должна быть.
Последние два пункта- не про Кокорина, отсюда и результат его карьеры
Последние два пункта- не про Кокорина, отсюда и результат его карьеры
Первый играл за Зенит, второй отказал Зениту. Орлов в своей манере))
Первый играл за Зенит, второй отказал Зениту. Орлов в своей манере))