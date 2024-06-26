Мостовой: «Рангника в „Локомотиве“ вообще не помню»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере сборной Австрии Ральфе Рангнике, который ранее работал в «Локомотиве».
В сборной Австрии все футболисты играют в топ-лигах, это не «Локомотив». В футбол играют не тренеры и менеджеры, а футболисты. Рангник играть не умеет, ха-ха. А что касается работы Рангника в «Локомотиве», то я вообще его там не помню. Мне нефутбольные люди неинтересны.
Помню его полного тёзку замечательного футболиста и ещё какой-то пустозвон есть, который похоже тоже к футболу никакого отношения не имеет.
Помню его полного тёзку замечательного футболиста и ещё какой-то пустозвон есть, который похоже тоже к футболу никакого отношения не имеет.
Он дальше всё чаще будет говорить фразу "Я этого не помню"....
Он дальше всё чаще будет говорить фразу "Я этого не помню"....