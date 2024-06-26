Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2024

Мостовой: «Рангника в „Локомотиве“ вообще не помню»

вчера, 20:29

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере сборной Австрии Ральфе Рангнике, который ранее работал в «Локомотиве».

В сборной Австрии все футболисты играют в топ-лигах, это не «Локомотив». В футбол играют не тренеры и менеджеры, а футболисты. Рангник играть не умеет, ха-ха. А что касается работы Рангника в «Локомотиве», то я вообще его там не помню. Мне нефутбольные люди неинтересны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Малышев: «Вопрос о задачах на сезон воспринимаю как провокационный»
Вчера, 10:58
Николич: «Мы живём в одном доме со Станковичем в Сербии»
24 июня
Николич: «Я чувствовал нутром, что ЦСКА — это мой клуб»
24 июня
Бабаев объяснил, почему ЦСКА назначил тренером именно Николича
24 июня
В «Ахмате» назвали цели команды на сезон 2024/25
21 июня
Станкович: «„Спартак“ — это история»
19 июня
Сортировать
Все комментарии
galeevae
galeevae
сегодня в 00:10
Корона давит "Царю" на мозг все сильнее, похоже. Чем старше становится, тем меньше в его его высказываниях реальности и здравого смысла.
96f9b9ahvck7
96f9b9ahvck7
вчера в 22:56
Значит плохо Саша знает российский футбол.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:13
Я Александра Мостового тоже в Локо не помню.
Помню его полного тёзку замечательного футболиста и ещё какой-то пустозвон есть, который похоже тоже к футболу никакого отношения не имеет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:58
Мостовому 56....
Он дальше всё чаще будет говорить фразу "Я этого не помню"....
Capral
Capral
вчера в 21:30
При всем моем Уважении к Мостовому, но сейчас- он неправ!!! Во-первых, Рангник не работал в Локо ГТ. А во-вторых, как тренер, Рангник -очень толковый специалист, что показала его работа в Ляйпциге, да и сейчас- в Австрии. Это не значит, что австрийцы станут чемпионами, нет, конечно. Но их игра впечатляет, и прежде всего- тренерской работой.
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:02
Не царское это дело каждого холопа помнить...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:43, ред.
Рангник:"Мостовой? Не знаю такого!" Уже говорил. Мост классный игрок был. Что про человеческие качества не скажешь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 