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Николич: «Мы живём в одном доме со Станковичем в Сербии»

вчера, 15:25

Наставник ЦСКА Марко Николич высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

Знаю Станковича с детства. Мы даже живем в одном доме. Дружим и в футболе, и вне футбола. Когда его назначили в «Спартак», я позвонил и предложил свою помощь, потому что жил в Москве. У нас будет интересное дерби. На время матча мы будем врагами, а потом снова друзьями.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:02
Значит- договорняки Спартаку с ЦСКА обеспечены. Ну а почему нет, может же Личка, открыто плевать на все законы- на честь, совесть и писать договорняки с Оренбургом. И я уверен- будет продолжать это делать. Зенит с Ахматом и Ростовом- тоже замутил подозрительные игры... Гнилой российский футбол- этого достоин.

Вряд ли, конечно, спартачи с армейцами пойдут на сговор, но, если так случится- осуждать не буду...
xx6s38923xdu
xx6s38923xdu
вчера в 16:57
Середина таблицы решила укрепиться сербами, свои уже не помогают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:10
Уже 3 серба тренера в РПЛ. Это интересно
jsrffxbqq8yr
jsrffxbqq8yr
вчера в 16:03
Соседями по середине таблице и будете.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:01
Да, именно врагами, соперником он мог быть если бы держал руль паравоза
shlomo
shlomo
вчера в 15:31
Может все же не врагами а соперниками.....:))))
Гость
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