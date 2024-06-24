Николич: «Мы живём в одном доме со Станковичем в Сербии»

Наставник ЦСКА высказался о главном тренере «Спартака» .

Знаю Станковича с детства. Мы даже живем в одном доме. Дружим и в футболе, и вне футбола. Когда его назначили в «Спартак», я позвонил и предложил свою помощь, потому что жил в Москве. У нас будет интересное дерби. На время матча мы будем врагами, а потом снова друзьями.