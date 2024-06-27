Бурлак: «После нефутбольных ситуаций в Самаре и Туле я уже устал»

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вчера, 16:49

Экс-защитник «Крыльев Советов» рассказал о ситуации в самарском клубе во время его выступления за команду под руководством главного тренера .

При черногорском специалисте он играл с октября 2018-го по июнь 2020 года. После этого игрок перешёл в тульский «Арсенал», где его после двух матчей в РПЛ в сезоне-2021/22 отстранили от основной команды.