Бурлак: «После нефутбольных ситуаций в Самаре и Туле я уже устал»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак рассказал о ситуации в самарском клубе во время его выступления за команду под руководством главного тренера Миодрага Божовича.
При черногорском специалисте он играл с октября 2018-го по июнь 2020 года. После этого игрок перешёл в тульский «Арсенал», где его после двух матчей в РПЛ в сезоне-2021/22 отстранили от основной команды.
Обидно ли, что годовое отстранение в тульском «Арсенале», по сути, стало моим завершением карьеры? Да. В 31–32 года жена уже была беременна вторым, я год не играл. Глобально не было никаких предложений, кроме Первой лиги. Но после нефутбольных ситуаций в Самаре и Туле я уже устал. Тогда подумал, что, наверное, хватит. Появилось какое‑то отвращение к футболу, не хотелось играть. Даже сейчас ребята зовут, а желания нет.
После завершения карьеры набрал 19 кг, потому что не хотел ничего делать, потом уже понял, что это перебор. Начал бегать, заниматься, пост держал, может, сейчас рассмотрел бы предложение где‑нибудь подвигаться в Медиалиге.
О том, что было в Самаре
Там же Паша Андреев (футбольный агент — прим.), практически весь состав его. (Миодраг) Божович практически в открытую говорил, что ко мне у него вопросов нет, но должны играть другие. Ну, хотя бы правду сказал, я его за это уважаю. Мировой мужик, но вот такая ситуация. Я поэтому и уходил из Самары, там уже пришли все чертановские ребята, только три человека из состава были не у Андреева.
Мешают они футболу однако.
Мешают они футболу однако.