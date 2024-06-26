Малышев: «Вопрос о задачах на сезон воспринимаю как провокационный»

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос о задачах команды на следующий сезон.

Если честно, воспринимаю вопрос как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет. Не важно, кто гендиректор и кто тренер «Спартака» — понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» — побед. Наша задача — обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось. Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в «Спартаке» быть не может.