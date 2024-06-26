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Малышев: «Вопрос о задачах на сезон воспринимаю как провокационный»

вчера, 10:58

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о задачах команды на следующий сезон.

Если честно, воспринимаю вопрос как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет. Не важно, кто гендиректор и кто тренер «Спартака» — понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» — побед. Наша задача — обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось. Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в «Спартаке» быть не может.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:19
Ответ Спартака на вопрос о задачах на сезон.
90-е: Спартак чемпион!!!
00-е: У нас одна цель это чемпионство!!!
10-е: Мы по прежнему боремся за чемпионство!!!
20-е: Это провокация!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:30
В принципе задача каждый год одна... чемпионство и можно такие вопросы не задавать клубу Спартак.
8usy9fez6prp
8usy9fez6prp
вчера в 11:14
Цель одна! Только первое место!!!
lotsman
lotsman
вчера в 11:05
Задача одна - играть и побеждать. А там, как получится. Как говорится - делай что должно и пусть будет, как будет.
Гость
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