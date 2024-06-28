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Ари: «У России были бы большие шансы на победу на Евро-2024»

вчера, 18:52

Бывший футболист «Краснодара» и «Спартака» Ари поделился мнением о том, как выступила бы сборная России на Евро-2024.

Мне всегда очень грустно, когда сборная России не играет на крупных турнирах. Если бы Россия играла на Евро-2024, у вашей команды были бы большие шансы на победу. Мне кажется, вы считались бы одним из главных фаворитов. Уверен, вы давали бы достойный бой сильным сборным. А люди, считающие вашу сборную слабой, глубоко заблуждаются.

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Все комментарии
Зюпин
Зюпин
вчера в 21:25
Вот же дятел)))
alexamit
alexamit
вчера в 21:07
Вчера кто-то из турок насмешил этим предположением,сегодня Ари.Вот веселят россиян,просто сплошной юмор о Петросяна.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:02
Да-да, а если бы нас и в еврокубки пустили, то лч, ле, лк были бы нашими))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:27
Италия вечная Скуадра Адзура
Бельгия стареющие красные дьяволы
Голландия накуренные и оранжевые
Испания прекрасная красная фурия
Франция петухи и черепашка-ниндзя с сломанным носом
Германия рэд булл+мерседес
Англия - тотал меньше единицы
Португалия - тотал пенальти больше единицы
Россия балалайка ноль шансов
drug01
drug01
вчера в 19:12
Эх эти шансы!!!! Нам бы только поиграть побольше!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:04
Шансов нет, зеро ☝️😉
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