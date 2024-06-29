Тренер сборной Парагвая недоволен поведением и игрой Винисиуса

Наставник сборной Парагвая Даниэль Гарнеро критически высказался о поведении и стиле игры нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в матче этих команд (1:4).
В данном поединке футболист совершил 17 попыток дриблинга, 7 из которых оказались успешными. Помимо этого, он оформил дубль, а также сделал «радугу» (перебросил мяч через соперника) и участвовал в стычках с соперниками. На 83-й минуте Винисиус получил желтую карточку за неспортивное поведение. Гарнеро заявил следующее:
У него такой стиль игры, с которым оппонентам, видимо, тяжело справиться. Но для этого есть арбитр. Судья должен устанавливать границы.
Винисиус играет так, как считает нужным.
Команда Парагвая лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
хорошо умеет бразилец манипулировать заводить толпу.
посмотрим на трех злых мышей, когда они выйдут на свободу.
или они только мастера издалека дразнить Винисиуса.
хорошо умеет бразилец манипулировать заводить толпу.
посмотрим на трех злых мышей, когда они выйдут на свободу.
или они только мастера издалека дразнить Винисиуса.