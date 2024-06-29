Тренер сборной Парагвая недоволен поведением и игрой Винисиуса

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вчера, 14:24

Наставник сборной Парагвая критически высказался о поведении и стиле игры нападающего сборной Бразилии в матче этих команд (1:4).

В данном поединке футболист совершил 17 попыток дриблинга, 7 из которых оказались успешными. Помимо этого, он оформил дубль, а также сделал «радугу» (перебросил мяч через соперника) и участвовал в стычках с соперниками. На 83-й минуте Винисиус получил желтую карточку за неспортивное поведение. Гарнеро заявил следующее:

У него такой стиль игры, с которым оппонентам, видимо, тяжело справиться. Но для этого есть арбитр. Судья должен устанавливать границы. Винисиус играет так, как считает нужным.

Команда Парагвая лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.