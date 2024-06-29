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Тренер сборной Парагвая недоволен поведением и игрой Винисиуса

вчера, 14:24
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай1 : 4Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Наставник сборной Парагвая Даниэль Гарнеро критически высказался о поведении и стиле игры нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в матче этих команд (1:4).

В данном поединке футболист совершил 17 попыток дриблинга, 7 из которых оказались успешными. Помимо этого, он оформил дубль, а также сделал «радугу» (перебросил мяч через соперника) и участвовал в стычках с соперниками. На 83-й минуте Винисиус получил желтую карточку за неспортивное поведение. Гарнеро заявил следующее:

У него такой стиль игры, с которым оппонентам, видимо, тяжело справиться. Но для этого есть арбитр. Судья должен устанавливать границы.

Винисиус играет так, как считает нужным.

Команда Парагвая лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

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Все комментарии
9482h5squ753
9482h5squ753
вчера в 18:01
По цитате и непонятно, что он недоволен
la-respect0
la-respect0
вчера в 17:53
Ведёт себя как цирковая обезьянка , всё-таки корни есть корни).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:37
трем фанатам Валенсии дали реальный срок из за провокаций шута Реала
хорошо умеет бразилец манипулировать заводить толпу.
посмотрим на трех злых мышей, когда они выйдут на свободу.
или они только мастера издалека дразнить Винисиуса.
8mz83gv4bce2
8mz83gv4bce2
вчера в 16:34
Вини талантлив,спору нет, а с таким подходом к делу, может повторить судьбу Неймара
Вещий
Вещий
вчера в 14:50
В этом весь Винни и есть.... что хочу то и делаю и никто мне не указ.
Гость
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