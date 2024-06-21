В Албанской федерации футбола отреагировали на инцидент с участием Даку

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вчера, 14:36

Албанская федерация футбола сообщила, что сожалеет о том, что нападающий албанской национальной команды и «Рубина» вместе с болельщиками скандировал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев после матча чемпионата Европы с Хорватией.

Албанская федерация футбола признаёт недавний инцидент с участием нашего игрока Мирлинда Даку, произошедший после матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Албании и Хорватии. Мы понимаем, что в разгар спортивных соревнований эмоции зашкаливают, действия Мирлинда были достойной сожаления реакцией на крайне напряжённую ситуацию.

Ранее сам Даку извинился за своё поведение.