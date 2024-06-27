Дешам обвинил Жиру в неспособности усилить команду

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен самоотдачей нападающего Оливье Жиру. Он считает, что игрок недостаточно вовлечён в игровой процесс.
В свою очередь футболист хочет получать больше игрового времени.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен самоотдачей нападающего Оливье Жиру. Он считает, что игрок недостаточно вовлечён в игровой процесс.
В свою очередь футболист хочет получать больше игрового времени.
сперва убрал из основы Гризманна.
теперь всех собак вешает на Жиру, лучшего бомбардира сборной?
Просто вдуматься: рекордсмен ЧМ Фонтен.
обладатели ЗМ Копа, Платини, Папен и Бензема, легенда АПЛ Анри...
сколько у Франции было суперфорвардов за всю их славную историю!!!
Но их всех обгоняет трудяга Жиру, который в сборной то дебютировал в 25 лет!!! Это мега круто!
10 лет!!! Путь воина от неприметного нападающего Монпелье
до лучшего бомбардира сборной Франции!!!
А как от него избавились в Арсенале?
И как он выжидал шансы в Челси, и как влитой, вписался в состав Милана!!! Прекрасный нападающий! Настоящий пахарь и исключительно командный игрок!!!
Но теперь Жиру не вовлечен командную игру по версии Дешама.
Кажется, тренер поплыл. закончились идеи.
Скоро начнет выбирать состав по гороскопу, как бывший его тренер Доменек.
сперва убрал из основы Гризманна.
теперь всех собак вешает на Жиру, лучшего бомбардира сборной?
Просто вдуматься: рекордсмен ЧМ Фонтен.
обладатели ЗМ Копа, Платини, Папен и Бензема, легенда АПЛ Анри...
сколько у Франции было суперфорвардов за всю их славную историю!!!
Но их всех обгоняет трудяга Жиру, который в сборной то дебютировал в 25 лет!!! Это мега круто!
10 лет!!! Путь воина от неприметного нападающего Монпелье
до лучшего бомбардира сборной Франции!!!
А как от него избавились в Арсенале?
И как он выжидал шансы в Челси, и как влитой, вписался в состав Милана!!! Прекрасный нападающий! Настоящий пахарь и исключительно командный игрок!!!
Но теперь Жиру не вовлечен командную игру по версии Дешама.
Кажется, тренер поплыл. закончились идеи.
Скоро начнет выбирать состав по гороскопу, как бывший его тренер Доменек.
Профилактика от коуча французов просто необходима , как воздух! Лучше сразу нагоняй устроить, иначе потом может быть поздно. Да и вообще... надо это талантливое стадо миллионеров приводить в чувство и прессовать каждого го* нюка за этот расслабон и пофигизм на групповой стадии.
Всем им надо одно место намылить и накрутить хвост так, чтоб у них лягушки из за* ницы живыми повыскакивали! А там глядишь и до башки кое у кого дойдет!
Профилактика от коуча французов просто необходима , как воздух! Лучше сразу нагоняй устроить, иначе потом может быть поздно. Да и вообще... надо это талантливое стадо миллионеров приводить в чувство и прессовать каждого го* нюка за этот расслабон и пофигизм на групповой стадии.
Всем им надо одно место намылить и накрутить хвост так, чтоб у них лягушки из за* ницы живыми повыскакивали! А там глядишь и до башки кое у кого дойдет!