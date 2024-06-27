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Дешам обвинил Жиру в неспособности усилить команду

вчера, 23:20

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен самоотдачей нападающего Оливье Жиру. Он считает, что игрок недостаточно вовлечён в игровой процесс.

В свою очередь футболист хочет получать больше игрового времени.

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Все комментарии
x7kgvxa8jqf3
x7kgvxa8jqf3
сегодня в 03:21
Дешам не справляется,решил переложить долю ответственности на кого-то
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:52, ред.
Все правильно Дидье делает. И я не думаю, что люлей получил только Жиру. Просто его как пример пресса привела для, так сказать, обозрения воспитательного процесса.
Профилактика от коуча французов просто необходима , как воздух! Лучше сразу нагоняй устроить, иначе потом может быть поздно. Да и вообще... надо это талантливое стадо миллионеров приводить в чувство и прессовать каждого го* нюка за этот расслабон и пофигизм на групповой стадии.
Всем им надо одно место намылить и накрутить хвост так, чтоб у них лягушки из за* ницы живыми повыскакивали! А там глядишь и до башки кое у кого дойдет!
usarhhwr4ukf
usarhhwr4ukf
сегодня в 01:06
0 голов - что ещё добавить?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:44
"Разборки" на кануне плей- офф - это не есть хорошо...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:13
Дешам ищет виноватых в команде.
сперва убрал из основы Гризманна.
теперь всех собак вешает на Жиру, лучшего бомбардира сборной?
Просто вдуматься: рекордсмен ЧМ Фонтен.
обладатели ЗМ Копа, Платини, Папен и Бензема, легенда АПЛ Анри...
сколько у Франции было суперфорвардов за всю их славную историю!!!
Но их всех обгоняет трудяга Жиру, который в сборной то дебютировал в 25 лет!!! Это мега круто!
10 лет!!! Путь воина от неприметного нападающего Монпелье
до лучшего бомбардира сборной Франции!!!
А как от него избавились в Арсенале?
И как он выжидал шансы в Челси, и как влитой, вписался в состав Милана!!! Прекрасный нападающий! Настоящий пахарь и исключительно командный игрок!!!
Но теперь Жиру не вовлечен командную игру по версии Дешама.
Кажется, тренер поплыл. закончились идеи.
Скоро начнет выбирать состав по гороскопу, как бывший его тренер Доменек.
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник
вчера в 23:37
Дешама пора самого обвинить в кризисе идей. Но если его так не устраивает Жиру, то в чем был смысл тащить 37-летнего форварда на Евро?
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:26
Петушиные разборки...
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