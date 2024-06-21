«Рубин» выпустил официальное заявление по ситуации с Даку на Евро-2024

«Рубин» выпустил официальное заявление по поводу оскорбительных кричалок нападающего в адрес сербов и македонцев после матча Хорватия — Албания:

Нападающий Мирлинд Даку после матча Евро-2024 за национальную сборную Албании против Хорватии позволил себе оскорбительные выкрики.



Наш клуб осознает ответственность за случившееся. ФК «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве.



По возвращению в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов.