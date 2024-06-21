Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияЕвро-2024

«Рубин» выпустил официальное заявление по ситуации с Даку на Евро-2024

вчера, 23:17
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 2Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

«Рубин» выпустил официальное заявление по поводу оскорбительных кричалок нападающего Мирлинда Даку в адрес сербов и македонцев после матча Хорватия — Албания:

Нападающий Мирлинд Даку после матча Евро-2024 за национальную сборную Албании против Хорватии позволил себе оскорбительные выкрики.

Наш клуб осознает ответственность за случившееся. ФК «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве.

По возвращению в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямаля
Вчера, 22:48
На стадионе «Манчестер Юнайтед» нашли нарушения в гигиене питания
Вчера, 19:31
В Бельгии украли части кубка АПЛ
19 июня
Семь фанатов Сербии арестованы за стычки с англичанами
16 июня
Английские фанаты напали на сербов, отдыхавших в баре
16 июня
Мужчина с топором напал на болельщиков сборной Нидерландов
16 июня
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:00
А что он сказал?
4g84p2d6t2hb
4g84p2d6t2hb
вчера в 23:21
Это только слова, таких не исправишь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 