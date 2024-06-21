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Форвард «Рубина» Даку извинился за своё поведение после матча с Хорватией

вчера, 10:18
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 2Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку на своей странице в социальной сети сделал заявление по инциденту, произошедшему после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (2:2).

После игры в интернете появилось видео, где игрок присоединился к фанатской трибуне албанцев, которая скандировала оскорбительные выражения. УЕФА начал расследование.

Всем привет. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас в хорошие и трудные моменты на Евро‑2024. Как и у любого футболиста, в такие моменты эмоции переходят на совершенно иной уровень, который можно понять, только находясь на поле. Трудно описать ощущения от игры за эту национальную команду, за этих замечательных болельщиков, которые дарят нам безграничную любовь, как и наш девиз «Любите Албанию без границ». Чувствую, что я кого‑то обидел после матча с Хорватией, это так сказался эффект от матча. Я продолжаю работать вместе со всеми над нашими мечтами. Просить прощения свойственно мужчине, и я чувствую моральный и профессиональный долг сделать это ради всех тех, чьи чувства были задеты. С уважением, Мирлинд Даку.

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