Форвард «Рубина» Даку извинился за своё поведение после матча с Хорватией

1718954313

вчера, 10:18

Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» на своей странице в социальной сети сделал заявление по инциденту, произошедшему после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (2:2).

После игры в интернете появилось видео, где игрок присоединился к фанатской трибуне албанцев, которая скандировала оскорбительные выражения. УЕФА начал расследование.