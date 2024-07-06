«БроукБойз» снова вышли в финал Медиалиги. Клуб выступит в Кубке России

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сегодня, 20:07

«БроукБойз» одержали победу над «Fight Nights» в ответном полуфинальном матче 5-го сезона Медийной футбольной лиги (2:0, первая игра — 0:1).

Команда, президентом которой является спортивный журналист Дмитрий Егоров, вышла в финал турнира второй год подряд.

«БроукБойз» также получили право выступить в следующем розыгрыше Кубка России.

В другом полуфинале между собой играют 2DROTS и «Титан».