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ГлавнаяНовостиРоссия: событияМедийная футбольная лига 2024. 5 сезон

«БроукБойз» снова вышли в финал Медиалиги. Клуб выступит в Кубке России

сегодня, 20:07

«БроукБойз» одержали победу над «Fight Nights» в ответном полуфинальном матче 5-го сезона Медийной футбольной лиги (2:0, первая игра — 0:1).

Команда, президентом которой является спортивный журналист Дмитрий Егоров, вышла в финал турнира второй год подряд.

«БроукБойз» также получили право выступить в следующем розыгрыше Кубка России.

В другом полуфинале между собой играют 2DROTS и «Титан».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:55
«БроукБойз»,«Fight Nights»...
Русские названия что-ли не могут придумать для своих клубов?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:09
ну что. ждем новых сенсаций в кубке))
Гость
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