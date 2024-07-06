Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4 2024

Спортдир казанского «Сокола» — о продаже клуба: «Это не шутка»

сегодня, 19:46

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев подтвердил, что клуб был выставлен на продажу.

Ранее объявление о продаже появилось на площадке Avito.

Это не шутка. Ситуация такова, что у нас нет возможности дальше финансировать «Сокол». У нашего главного спонсора нет денег для финансирования клуба. Мы должны были сниматься с ПФЛ еще в первом туре, но нашлись возможности для того, чтобы команда продолжила играть. Но ситуация оказалась нерешаемой и сейчас у них нет возможности финансировать команду.

Все проблемы возникли перед первым туром, у нас не было возможности играть в ПФЛ, но руководством и спонсорами было принято решение отыграть первый круг чемпионата. Были приняты экстраординарные меры, чтобы команда жила, и за это всем огромное спасибо!

Конкретных предложений пока нет. Сочувствующих много, а конкретно тех, кто готов стать собственником и купить «Сокол», нет.

Если найдется покупатель, то 5,3 млн рублей — недостающий взнос, который надо внести для участия в ФНЛ, и заплатить все долги перед персоналом и командой. То есть при покупке клуба все долги перейдут на нового владельца, он должен понимать все риски и должен готов вести команду дальше, к новым победам.

После 13 матчей «Сокол» занимает 3-е место в группе 4 Дивизиона «Б» Второй лиги, отставая от лидирующего «Динамо» из Кирова на 4 очка.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Марко Матерацци и Давид Трезеге побывали на матче «Динамо»
Сегодня, 17:56 Фото
«Динамо» провело матч между российскими и сербскими болельщиками
Сегодня, 13:25
Егор Крид выступит после матча «Динамо» — ОФК
Сегодня, 13:19
Клуб из Второй лиги России выставлен на продажу на Avito
Сегодня, 11:54
Чемпион мира 2006 года Марко Матерацци посетил музей «Динамо»
Вчера, 20:50 Фото
ОфициальноТехнический спонсор сборной России будет партнёром Братского кубка
03 июля
Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 20:50
Сбитый сокол, уже никто не спасет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:00
Это не шутка, а реклама
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 19:58
Посмотрим получится ли у Саутгейта на автобусе взять трофей.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 