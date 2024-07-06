Спортдир казанского «Сокола» — о продаже клуба: «Это не шутка»

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев подтвердил, что клуб был выставлен на продажу.

Ранее объявление о продаже появилось на площадке Avito.

Это не шутка. Ситуация такова, что у нас нет возможности дальше финансировать «Сокол». У нашего главного спонсора нет денег для финансирования клуба. Мы должны были сниматься с ПФЛ еще в первом туре, но нашлись возможности для того, чтобы команда продолжила играть. Но ситуация оказалась нерешаемой и сейчас у них нет возможности финансировать команду.

Все проблемы возникли перед первым туром, у нас не было возможности играть в ПФЛ , но руководством и спонсорами было принято решение отыграть первый круг чемпионата. Были приняты экстраординарные меры, чтобы команда жила, и за это всем огромное спасибо!

Конкретных предложений пока нет. Сочувствующих много, а конкретно тех, кто готов стать собственником и купить «Сокол», нет.