Спортдир казанского «Сокола» — о продаже клуба: «Это не шутка»

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев подтвердил, что клуб был выставлен на продажу.
Ранее объявление о продаже появилось на площадке Avito.
Это не шутка. Ситуация такова, что у нас нет возможности дальше финансировать «Сокол». У нашего главного спонсора нет денег для финансирования клуба. Мы должны были сниматься с ПФЛ еще в первом туре, но нашлись возможности для того, чтобы команда продолжила играть. Но ситуация оказалась нерешаемой и сейчас у них нет возможности финансировать команду.
Все проблемы возникли перед первым туром, у нас не было возможности играть в ПФЛ, но руководством и спонсорами было принято решение отыграть первый круг чемпионата. Были приняты экстраординарные меры, чтобы команда жила, и за это всем огромное спасибо!
Конкретных предложений пока нет. Сочувствующих много, а конкретно тех, кто готов стать собственником и купить «Сокол», нет.
Если найдется покупатель, то 5,3 млн рублей — недостающий взнос, который надо внести для участия в ФНЛ, и заплатить все долги перед персоналом и командой. То есть при покупке клуба все долги перейдут на нового владельца, он должен понимать все риски и должен готов вести команду дальше, к новым победам.
После 13 матчей «Сокол» занимает 3-е место в группе 4 Дивизиона «Б» Второй лиги, отставая от лидирующего «Динамо» из Кирова на 4 очка.