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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» готов выплатить отступные за Зиркзее

сегодня, 09:41

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее отступные в размере 40 миллионов евро.

Также 10 миллионов евро хочет получить агент футболиста.

Потенциальный трансфер будет совершён после Евро-2024.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 11:11
Пан или пропал, другого варианта не будет
Либо засветится либо станет новым Марсиалем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:13
Агент не слабые деньги хочет поиметь.
Не убиваясь на поле и тренировках, просто слизнуть навар за подпись...
galem72
galem72
сегодня в 10:09
У чувака за 58 матчей в Болонье всего 14 шаров с ЦФ. Не думаю, что за таким товаром стоит гоняться и выкупать его контракт.
89tnsxrabj38
89tnsxrabj38
сегодня в 09:58
Юнайтед нужен такой форвард
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