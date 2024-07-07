«Манчестер Юнайтед» готов выплатить отступные за Зиркзее

Грозный бомбардир превратился в обузу сборной Португалии

Португальские ветераны едва не угробили команду.

Килиан не смог доиграть встречу до конца.

Мечтают продлить сказку в плей-офф.

Беллингем и Саутгейт не согласны с претензиями.