«Манчестер Юнайтед» готов выплатить отступные за Зиркзее

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее отступные в размере 40 миллионов евро.
Также 10 миллионов евро хочет получить агент футболиста.
Потенциальный трансфер будет совершён после Евро-2024.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее отступные в размере 40 миллионов евро.
Также 10 миллионов евро хочет получить агент футболиста.
Потенциальный трансфер будет совершён после Евро-2024.
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