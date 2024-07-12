«Ливерпуль» планирует провести срочный разговор с Нуньесом после драки

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сегодня, 00:54

Руководство «Ливерпуля» планирует провести немедленный разговор с нападающим и Федерацией футбола Уругвая в связи с произошедшим на Кубке Америки.

После полуфинального матча с Колумбией форвард принял участие в потасовке с колумбийскими болельщиками, которые, как сообщает Daily Mail со ссылкой на El Pais, представляли угрозу для его семьи и семей его товарищей по сборной Уругвая. В какой-то момент Нуньес швырнул стул в сторону сектора с фанатами соперника.

В драке также участвовали защитники и , а полузащитник «Тоттенхэма» бросил в толпу две бутылки, одна из которых попала в уругвайского сотрудника.