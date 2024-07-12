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«Ливерпуль» планирует провести срочный разговор с Нуньесом после драки

сегодня, 00:54
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Руководство «Ливерпуля» планирует провести немедленный разговор с нападающим Дарвином Нуньесом и Федерацией футбола Уругвая в связи с произошедшим на Кубке Америки.

После полуфинального матча с Колумбией форвард принял участие в потасовке с колумбийскими болельщиками, которые, как сообщает Daily Mail со ссылкой на El Pais, представляли угрозу для его семьи и семей его товарищей по сборной Уругвая. В какой-то момент Нуньес швырнул стул в сторону сектора с фанатами соперника.

В драке также участвовали защитники Хосе Хименес и Рональд Араухо, а полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур бросил в толпу две бутылки, одна из которых попала в уругвайского сотрудника.

Нуньесу может грозить длительная дисквалификация со стороны КОНМЕБОЛ. Также не исключено, что к футболисту санкции применит и ФИФА.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:54
А я думал что разговор по поводу реализации
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:41
После драки уже не машут....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:41
"Дарвин ну ты хоть раз попал? Так и за нас давай попадай по воротам! "
Гость
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