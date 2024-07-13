«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 21 матча

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, переиграл «Чанчунь Ятай» в 19-м туре чемпионата Китая (3:2).
Петер Зуль вывел гостей вперед на 11-й минуте, Жоау Карлуш Тейшейра на 39-й счет сравнял, Сефас Малеле на 67-й обеспечил хозяевам поля преимущество. Джинксиан Ванг на 75-й минуте вернул равенство на табло, а победный гол забил Ченжие Чжу на 78-й.
Команда российского специалиста продлила свою беспроигрышную серию до 21 поединка.
«Шанхай Шэньхуа» идет на 2-м месте в таблице чемпионата Китая (49 очков), «Чанчунь Ятай» расположился на 11-й строчке (18 баллов).