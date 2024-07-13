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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 21 матча

сегодня, 17:14
Шанхай ШэньхуаЛоготип футбольный клуб Шанхай Шэньхуа3 : 2Логотип футбольный клуб Чанчунь ЯтайЧанчунь ЯтайМатч завершен

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, переиграл «Чанчунь Ятай» в 19-м туре чемпионата Китая (3:2).

Петер Зуль вывел гостей вперед на 11-й минуте, Жоау Карлуш Тейшейра на 39-й счет сравнял, Сефас Малеле на 67-й обеспечил хозяевам поля преимущество. Джинксиан Ванг на 75-й минуте вернул равенство на табло, а победный гол забил Ченжие Чжу на 78-й.

Команда российского специалиста продлила свою беспроигрышную серию до 21 поединка.

«Шанхай Шэньхуа» идет на 2-м месте в таблице чемпионата Китая (49 очков), «Чанчунь Ятай» расположился на 11-й строчке (18 баллов).

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Все комментарии
enloid
enloid
сегодня в 19:07
Лёня бьет рекорды
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:50
Леонид по прежнему непобедим
Capral
Capral
сегодня в 17:50
Не могу передать, как я рад за Лёньчика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Испытываю к нему- неподдельную, искреннюю симпатию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лёня, давай, жги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 17:34
Молодец Леонид)...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:32
Интересно, а какой рекорд по беспроигрышным матчам у клуба? Может Викторович уже стал легендой клуба?!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:27
Лёня жжёт...)))
Гость
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