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Месси обновил свой рекорд по количеству титулов

вчера, 08:20
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗакончился в доп. время

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки 2024 года, обыграв в финале Колумбию (1:0).

Этот трофей стал 45-м в карьере для нападающего Лионеля Месси. Он занимает первое место в мире по количеству титулов. Вторым идёт бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес (43).

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 15:56
У месси на его уровне средне с выиграшем лч, так что тр топовых турнира со сборной хоть как то компенсируют бкзоговорочный проигрыш в количестве лч не только рону, но и кроссу с модричем, и бензема. Да, он круче всех в мире по количеству топовых чемпионатов, но в лч осадочек остался, так шо пусть этим не совсем своим триумфом подсластиь пелюлю безоговорочного лузерства в лч, в которой не было даже 41 серебра с 2015 года
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:14
Месси лучший! Его уже никому не догнать. Еще и с Интером пополнит свою коллекцию трофеев)
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:11
Вчера где-то в пустыне пошёл дождь из слез…
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 13:26
Да, совсем недавно подшучивали на счёт отсутствия титулов со сборной, что игрок одной команды.
Теперь наслаждайтесь! 45-й титул!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 13:01
Помню, когда Португалия взяла Евро, многие писали, что Роналду круче Месси, т.к. у первого есть трофей за сборную, а второй - игрок одной команды, для него все делали ХавИньеста.
Затем Аргентина берет КА - они начинают «петь», что якобы специально для Лео стали проводить этот турнир чаще. Затем ЧМ - у них все куплено. Очередной турнир КА - Месси ничего не показал.
Я не считаю Месси лучшим в истории футбола, но он намного круче Роналду, поэтому у него больше как командных наград так и личных.
112910415
112910415
вчера в 12:31
и это впечатляет )
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:29
Лучший и тут лучший.
adekvat
adekvat ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:07
Чтобы до 50 догнать в Зенит надо переходить, больше в его возрасте никак.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:55
Куда уж больше.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:16
Отличный показатель у Месси. Молодец,что скажешь !!!
НE Эго Ист
НE Эго Ист ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:42
Месси живёт нормальной жизнью.. С победами и поражениями.. Авейру - только мыслями о Месси.. Доказательств - где не плюнь.. Factos.. 🤭☝️
Futurista
Futurista ответ НE Эго Ист (раскрыть)
вчера в 09:39
Теперь у Месси и Роналду одно соревнование осталось)...кто дольше проживёт после завершения спортивной карьеры...
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 09:38
Молодец Лео, переборол себя после тех неудачных финалов, и взял всё таки свое. Для режиссеров хороший сюжет в будущем для фильма. Надеюсь его хэппи-энд в сборной ещё впереди.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 09:05
Это крутое достижение! У Алвеса иногда 44 пишут, теперь лидер однозначен.
Elliada_
Elliada_
вчера в 08:35
2016 год. Месси проиграл ЧМ 2014, КА 2015, КА 2016.

2024 год. Месси выиграл ЧМ и 2 Копы. Всё-таки, есть справедливость. Ну и Финаллисима, как вишенка на торте, тоже покорилась.

6-й трофей со сборной, 45-й в целом. Теперь соревнуется только с самим собой. Карьера лучше некуда. Желаю довести количество трофеев до 50-ти.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 08:34
Авейру впору ещё раз заплакать.. 🤣.. Дома.. Втихаря.. Так длится уже давно.. Очень давно.. А-ха-ха-ха.. Е-е-е!!.. 😂💪👍
36h6an3muwdh
36h6an3muwdh
вчера в 08:32
Неужели снова ему мяч дадут???
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