Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки 2024 года, обыграв в финале Колумбию (1:0).
Этот трофей стал 45-м в карьере для нападающего Лионеля Месси. Он занимает первое место в мире по количеству титулов. Вторым идёт бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес (43).
Затем Аргентина берет КА - они начинают «петь», что якобы специально для Лео стали проводить этот турнир чаще. Затем ЧМ - у них все куплено. Очередной турнир КА - Месси ничего не показал.
Я не считаю Месси лучшим в истории футбола, но он намного круче Роналду, поэтому у него больше как командных наград так и личных.
Затем Аргентина берет КА - они начинают «петь», что якобы специально для Лео стали проводить этот турнир чаще. Затем ЧМ - у них все куплено. Очередной турнир КА - Месси ничего не показал.
Я не считаю Месси лучшим в истории футбола, но он намного круче Роналду, поэтому у него больше как командных наград так и личных.