Месси обновил свой рекорд по количеству титулов

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вчера, 08:20

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки 2024 года, обыграв в финале Колумбию (1:0).

Этот трофей стал 45-м в карьере для нападающего . Он занимает первое место в мире по количеству титулов. Вторым идёт бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес (43).