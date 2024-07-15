«Галатасарай» хочет подписать полузащитника «Зенита»

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вчера, 13:32

«Галатасарай» попытается приобрести полузащитника «Зенита» . Турецкий клуб сделал официальное предложение по покупке игрока, но «сине-бело-голубых» не устроила сумма потенциального трансфера. Переговоры продолжаются.

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 26-летний центральный полузащитник провёл 35 матчей, забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.