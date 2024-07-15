На этой неделе «Барселона» начнёт переговоры с Нико Уильямсом

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вчера, 11:21

«Барселона» готова начать переговоры с нападающим «Атлетика» и сборной Испании уже на этой неделе, так как хочет узнать требования игрока по заработанной плате, что является ключевым фактором для осуществления трансфера.

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик утвердил 22-летнего вингера в качестве главной цели на летнее трансферное окно. Также на Уильямса претендуют клубы АПЛ .

На прошедшем чемпионате Европы, который выиграла сборная Испании, Николас сыграл шесть матчей, забил 2 мяча и отметился голевой передачей.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему покупки Уильямса.