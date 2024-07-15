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На этой неделе «Барселона» начнёт переговоры с Нико Уильямсом

вчера, 11:21

«Барселона» готова начать переговоры с нападающим «Атлетика» и сборной Испании Николасом Уильямсом уже на этой неделе, так как хочет узнать требования игрока по заработанной плате, что является ключевым фактором для осуществления трансфера.

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик утвердил 22-летнего вингера в качестве главной цели на летнее трансферное окно. Также на Уильямса претендуют клубы АПЛ.

На прошедшем чемпионате Европы, который выиграла сборная Испании, Николас сыграл шесть матчей, забил 2 мяча и отметился голевой передачей.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему покупки Уильямса.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:59
Рафинью вряд ли продадут.
вот Левандовски и Де Йонга надо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:03
Осталось деньги найти и будет отличный трансфер. Рафинью, ТОрреса продавать или кто там еще есть у них?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:56
Лапорте надо приложить все усилия чтобы приобрести игрока.
единственное что Нико из Атлетик Бильбао, а там своя атмосфера.
вот вратарь Унаи Симон сказал прямо, что с Бильбао не уйдет сам.
только если его выгонят))) может и Нико не захочет уходить.
но если станет игроком Барсы, то Эль Класико станет интереснее.
матос
матос
вчера в 11:41
Он же не собирается вроде Бильбао покидать???
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:32
Отличное приобретение для Барсы будет. Парень очень подходит под концепцию игры сине-гранатовых.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:24
Хороший паренёк. Обязательно пригодится для Барселоны.
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