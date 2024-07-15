На этой неделе «Барселона» начнёт переговоры с Нико Уильямсом

«Барселона» готова начать переговоры с нападающим «Атлетика» и сборной Испании Николасом Уильямсом уже на этой неделе, так как хочет узнать требования игрока по заработанной плате, что является ключевым фактором для осуществления трансфера.
Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик утвердил 22-летнего вингера в качестве главной цели на летнее трансферное окно. Также на Уильямса претендуют клубы АПЛ.
На прошедшем чемпионате Европы, который выиграла сборная Испании, Николас сыграл шесть матчей, забил 2 мяча и отметился голевой передачей.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему покупки Уильямса.
единственное что Нико из Атлетик Бильбао, а там своя атмосфера.
вот вратарь Унаи Симон сказал прямо, что с Бильбао не уйдет сам.
только если его выгонят))) может и Нико не захочет уходить.
но если станет игроком Барсы, то Эль Класико станет интереснее.
единственное что Нико из Атлетик Бильбао, а там своя атмосфера.
вот вратарь Унаи Симон сказал прямо, что с Бильбао не уйдет сам.
только если его выгонят))) может и Нико не захочет уходить.
но если станет игроком Барсы, то Эль Класико станет интереснее.