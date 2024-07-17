Агент Жиго рассказал, есть ли интерес к игроку со стороны клубов из России

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» , высказался о возможном будущем игрока.

Этим летом Самуэль покинет «Марсель». У нас есть несколько предложений, и мы подумаем, что именно выбрать. Есть ли интерес из России? В данный момент нет.