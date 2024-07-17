Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Агент Жиго рассказал, есть ли интерес к игроку со стороны клубов из России

вчера, 11:58

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, высказался о возможном будущем игрока.

Этим летом Самуэль покинет «Марсель». У нас есть несколько предложений, и мы подумаем, что именно выбрать. Есть ли интерес из России? В данный момент нет.

По слухам, футболист может продолжить карьеру в Турции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Краснодар» нашёл замену лидеру обороны. Подписывают капитана «Сан-Паулу»
16 июляОлег Лыткин в блоге Будем знакомыКомментарии4
«Балтика» договорилась о бесплатной аренде полузащитника «Динамо»
16 июля
Слухи«Зенит» предпримет ещё одну попытку подписать Луку Йовича
16 июля
Вратарь «Сочи» может перейти в «Спартак»
16 июля
В ЦСКА готовы расстаться с одним из своих вратарей
16 июля
«Локомотив» претендует на экс-нападающего «Динамо»
16 июля
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52
30 лет для защитника РПЛ- самое то....
И беготни особо нет...и опыта уйма...
Один из лучших легов последних лет...надо было оставлять...за любые коврижки...зря отпустили...завсегда есть 400 относительно честных способа сохранить у себя игрока...
az3kpnpsuwfg
az3kpnpsuwfg
вчера в 14:14
Если только в спартак, там все пенсионеры собираются.
Сп62
Сп62
вчера в 14:05
30 лет для защитника ещё не возраст. Если не в топ-команду РПЛ, то может найдётся, кто пригласит.
drug01
drug01
вчера в 12:43
Ещё не вечер, подумаем и решим!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:35
Спартак всегда рад принять бывших игроков...
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:29
Не нужен он в России
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 