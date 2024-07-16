«Краснодар» нашёл замену лидеру обороны. Подписывают капитана «Сан-Паулу»

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вчера, 23:23

Представляем новичка «быков».

Вице-чемпион России «Краснодар» недолго искал замену Хуниору Алонсо, перешедшему в «Атлетико Минейро». В ближайшее время парагвайца в центре обороны «быков» заменит Диего Коста из «Сан-Паулу». Переход 24-летнего бразильца уже согласован.

Диего Коста был связан контрактом с «Сан-Паулу» до 31 декабря 2028 года. Поэтому краснодарцам предстоит заплатить отступные. Клубы сошлись на сумме в 7,5 миллиона евро. В воскресенье Диего отпразднует свой 25-й день рождения, после чего отправится в дальний путь. На следующей неделе футболист прибудет в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта. В матче второго тура российской Премьер-лиги с махачкалинским «Динамо» Диего Коста уже сможет выйти на поле в зелёно-чёрной футболке.

Игрок, состоящий из одних достоинств

Благодаря чемпионату Европы мы хорошо знаем португальского вратаря Диогу Кошту. А вот его бразильский почти тёзка и однофамилец (не бывший нападающий «Челси» и «Атлетико») у нас почти неизвестен. А ведь Диего Коста в свои 24 года — один из опытнейших защитников Серии А. Более того, в 22 года он был назначен капитаном «трёхцветных» знаменитым вратарём-бомбардиром, а потом и тренером Рожерио Сени.

Кому-то может показаться, что Диего не самый габаритный по современным меркам защитник — метр восемьдесят четыре. Но при этом он достаточно прыгуч, и выигрывает большинство воздушных единоборств. Кроме того, Косту очень непросто обыграть или обмануть с помощью финтов. Он достаточно быстр, хорошо видит поле и уверенно действует на перехватах. В своей команде будущий краснодарец — лучший по показателям игры в обороне.

Диего Коста нечасто угрожает воротам соперников. За шесть лет три забитых мяча. Но при этом четвёртый номер «Сан-Паулу» владеет длинным пасом и нередко начинает атаки своей команде. В юношеском футболе Диего провёл немало встреч на позиции опорного полузащитника, благодаря чему овладел навыками игры в средней линии.

Верность одному клубу

Новобранец «Сан-Паулу» делал первые шаги в футболе в школе «Коринтианса». Довольно быстро он перебрался в академию «Гремио Пруденте» (клуб из штата Сан-Паулу, не путать с «Гремио» из Порту-Аллегри). А в возрасте 16 лет Диего перебрался в «Сан-Паулу», с которым вскоре заключил контракт, и выступал до недавних пор. Основным игроком «трёхцветных» Коста стал в своём третьем сезоне. А на четвёртый год он был произведён в капитаны одного из самых именитых и популярных клубов Бразилии.

За время карьеры у Диего была всего одна травма. Но довольно серьёзная. После неудачного для «трёхцветных» финала Кубка Южной Америки защитнику понадобилась, казалась бы, рутинная операция на колене. Диего должен был приступить к тренировкам через месяц. Но возникли осложнения в виде воспаления подколенного сухожилия. И вместо одного месяца Коста пропустил шесть. Пришлось пожертвовать предсезонной подготовкой.

Но Диего упорно тренировался, набрал форму и вернулся на поле, восстановив былые кондиции. До травмы Коста помог стать «Сан-Паулу» чемпионом одноимённого штата. А уже после восстановления он помог «трёхцветным» выиграть первый в их истории Кубок Бразилии. В финале команда Диего Косты переиграла «Фламенго» 1:0 в гостях на «Маракане», и 1:1 дома на «Морумби». Встречу в Рио-де-Жанейро Диего считает пока лучшей в своей биографии. В игре с очень сильным соперником Коста не допустил ни одной ошибки.

В феврале текущего года Диего Коста выиграл свой третий трофей — Суперкубок Бразилии. Встреча с «Палмейрасом» завершилась вничью 0:0. В серии пенальти преуспели игроки «Сан-Паулу», но будущий краснодарец к точке не подходил.

В сборной Бразилии Диего Коста пока не играл. Но всё может измениться. Проявит себя хорошо в Краснодаре, глядишь и в Селесао вызовут.

Зачем Коста «Краснодару»?

Что даст «Краснодару» приобретение Диего Косты? В идеале сможет залатать массивную брешь в центре обороны. Проблемы «быков» в защите видны невооружённым глазом. Матч за Суперкубок в очередной раз их проявил. Кроме того, Коста сможет обеспечить краснодарцам быстрый переход от обороны в атаку. Не самый высокий рост никогда не был для бразильца помехой. К тому рядом будет высоченный Витор Тормена, который если надо подстрахует. У чужих ворот он пока не был столь опасен, но, кто знает, может именно в РПЛ Диего сможет раскрыться с неожиданной стороны.

Есть ли опасения по поводу перехода? Безусловно. Главный повод для беспокойства — отсутствие у Диего Косты опыта выступлений в Европе. Да что там Европа, он за пределами Бразилии не играл. Поэтому неизбежны сложности при адаптации. Которые могут проявиться в виде позиционных ошибок, привозов. Но в составе краснодарцев имеются несколько бразильцев, которые помогут освоиться на русской земле.

Но пока покупка Диего Косты выглядит несомненной трансферной удачей. Молодой, заработавший хорошую репутацию футболист. К тому же Диего, имеющий опыт побед в крупных турнирах, сможет поделиться им с новыми одноклубниками. Ведь «Краснодар» пока не завоевал ни одного трофея.