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вчера, 09:33

«Балтика» арендовала полузащитника «Динамо» до 30 июня 2025 года. Соглашение имеет опцию выкупа прав на игрока.

Зазвонкин находится в системе «Динамо» с зимы 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник выступал за «Динамо-2» и «Черноморец» (на правах аренды). Провёл 15 игр, забил 3 мяча и отметился 2 ассистами. За основную команду «бело-голубых» Зазвонкин сыграл один матч в Кубке России, в котором отметился голом.

Ранее «Балтика» подписала защитника Дениса Тереньтева.