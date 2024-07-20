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«Балтика» арендовала полузащитника «Динамо»

вчера, 09:33

«Балтика» арендовала полузащитника «Динамо» Ивана Зазвонкина до 30 июня 2025 года. Соглашение имеет опцию выкупа прав на игрока.

«Балтика» арендовала полузащитника «Динамо»

Зазвонкин находится в системе «Динамо» с зимы 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник выступал за «Динамо-2» и «Черноморец» (на правах аренды). Провёл 15 игр, забил 3 мяча и отметился 2 ассистами. За основную команду «бело-голубых» Зазвонкин сыграл один матч в Кубке России, в котором отметился голом.

Ранее «Балтика» подписала защитника Дениса Тереньтева.

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Все комментарии
myqcevjctz56
myqcevjctz56
вчера в 10:20
Пусть ему повезет в Балтике.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:52
Может и поможет парень новому клубу
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:37
Будем надеяться Ваня "придётся ко двору" в Балтике.
Гость
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