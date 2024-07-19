«Локомотив» вернул своего воспитанника

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вчера, 12:41

«Локомотив» досрочно вернул из аренды защитника . Последние полгода игрок провёл в дзержинском «Арсенале». За белорусский клуб центральный защитник сыграл 13 матчей, отметился голевой передачей и получил 6 жёлтых карточек.

Погостнов является воспитанником «Локомотива». Его контракт рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.