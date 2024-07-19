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«Локомотив» вернул своего воспитанника

вчера, 12:41

«Локомотив» досрочно вернул из аренды защитника Егора Погостнова. Последние полгода игрок провёл в дзержинском «Арсенале». За белорусский клуб центральный защитник сыграл 13 матчей, отметился голевой передачей и получил 6 жёлтых карточек.

Погостнов является воспитанником «Локомотива». Его контракт рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:30
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 15:11, ред.
    Ответ был болельщику Зенита на язвительный комментарий в сторону Локо.

    Зависть? Как-то здесь завистью и не пахнет. Локо самый продуктивный клуб в России по выращиванию, а самое главное по внедрению своих воспитанников в основной состав.

    Так может такие комментария от болельщиков Зенита как раз из-за зависти?

    Советуйте лучше болельщикам Зенита библию на сей счёт читать, полезно будет.
    Хиромант
    Хиромант ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 14:54
    - Да что ж вы за люди такие, господа хорошие? Даже в новостях о вашей команде Локо - вы поливаете грязью Зенит! Он-то здесь каким боком? Зависть - очень плохое чувство. Не верите? Почитайте Библию...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 13:41
    Усиление бомбическое!!!
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 13:09
    Вот это усиление... Молодцы...
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 12:57
    А Зенит наверное лимит заставляет скупать всё подрят в Бразилии.
    В РПЛ так такового лимита уже нет давно.
    Практика показывает, что на поле россиян вообще можно не выпускать. Достаточно выпустить на поле двух белорусов и казаха к примеру, а остальные легионеры.
    А теперь посмотри на состав Локо, там больше половины своих воспитанников в команде.
    А легионеров в составе даже меньше чем россиян в Зените.
    Так, что ваше мнение ошибочное от слова совсем.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:46
    Наверняка лимит заставил вернуть...
    Гость
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