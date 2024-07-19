«Локомотив» вернул своего воспитанника

«Локомотив» досрочно вернул из аренды защитника Егора Погостнова. Последние полгода игрок провёл в дзержинском «Арсенале». За белорусский клуб центральный защитник сыграл 13 матчей, отметился голевой передачей и получил 6 жёлтых карточек.
Погостнов является воспитанником «Локомотива». Его контракт рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.
Зависть? Как-то здесь завистью и не пахнет. Локо самый продуктивный клуб в России по выращиванию, а самое главное по внедрению своих воспитанников в основной состав.
Так может такие комментария от болельщиков Зенита как раз из-за зависти?
Советуйте лучше болельщикам Зенита библию на сей счёт читать, полезно будет.
Зависть? Как-то здесь завистью и не пахнет. Локо самый продуктивный клуб в России по выращиванию, а самое главное по внедрению своих воспитанников в основной состав.
Так может такие комментария от болельщиков Зенита как раз из-за зависти?
Советуйте лучше болельщикам Зенита библию на сей счёт читать, полезно будет.